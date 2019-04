Na starosti mal mafiánske kauzy, esemeskoval si s Kočnerom: Šufliarsky si zavaril, nie však po prvýkrát

BRATISLAVA – Bol druhým najdôležitejším mužom na Generálnej prokuratúre SR. Do kontaktu pravidelne prichádzal s nebezpečnými ľuďmi. Stál napríklad pri odsúdení viacerých členov mafiánskej skupiny okolo Mikuláša Černáka, riešil kauzy kyselinárov aj bytovú mafiu. Petrovi Šufliarskemu sa však napokon stali „osudnými“ smsky s momentálne väzobne stíhaným Marianom Kočnerom.

Práve pre ne k 1. aprílu tohto roka končí na poste prvého námestníka, na ktorý sa šplhal roky. Jeho konaním sa bude zaoberať etická komisia. O tom, aké miestečko sa mu ujde na Generálnej prokuratúre SR, by mal rozhodovať jej šéf Jaromír Čižnár.

SMS s Kočnerom

Na to, že Šufliarsky a Marian Kočner, si vymieňali esemesky, upozornil minulý týždeň opozičný poslanec Igor Matovič. Tvrdil, že išlo o vyše 400 správ v priebehu pol roka. Prvý námestník neskôr informáciu potvrdil. S mužom, ktorý v súčasnosti čelí viacerým obvineniam, vrátane vraždy novinára Jána Kuciaka, mal komunikovať v roku 2017.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Komunikáciu mal podľa neho vždy iniciovať kontroverzný podnikateľ. On mu vraj len slušne odpovedal. Správy by mali byť monentálne súčasťou spisu k vyšetrovaniu Šufliarskeho likvidácie.

Príprava vraždy

Spomínané esemesky teda údajne s popravou novinára a jeho snúbenice, v ktorej má byť zapletený aj Kočner, nemali súvis. V prípade dvojnásobnej vraždy mladej dvojice sa ale napriek tomu spomínalo aj meno námestníka. Na verejnosť sa totiž dostali informácie o tom, že v pláne bolo viacero hrdelných činov, medzi nimi aj vražda Šufliarskeho. Potenciálnymi obeťami mal byť aj ďalší prokurátor Maroš Žilinka a advokát Daniel Lipšic.

Ján Kuciak a Martina Kušnírová. Zdroj: TASR - Jakub Kotian, Reprofoto/Facebook-Polícia SR

Šufliarsky sa vyjadril, že nevie, kto by ho chcel odstrániť. Podozrieval však aj Kočnera. Práve toho muža, s ktorým si vymenil stovky správ, a o ktorom povedal, že s ním nikdy nemal blízky vzťah. Či už rodinný, priateľský, nepriateľský, majetkový a finančný. „Ak sa Šufliarsky chce vyviniť, že veď aj jeho vraždu si Marian K. objednal, tak z tých esemesiek vyplýva, že s ním mal dobrý vzťah,“ poznamenal minulý týždeň Matovič, pričom zopár správ aj prečítal. Dodal, že Kočner si objednal Šufliarskeho vraždu, ale až v roku 2018, keď zistil, že Šufliarsky ho hodil cez palubu.

Marian Kočner je v súčasnosti väzobne stíhaný, na jeho konte postupne pribúdajú obvinenia. Zdroj: TASR/Dušan Hein

Cesta na vrchol

Šufliarsky pôsobí na Generálnej prokuratúre od roku 2005. Začínal na stáži, už o štyri roky neskôr sa uchádzal o post špeciálneho prokurátora. Neuspel. Porazil ho Dušan Kováčik, ktorý v tajnom hlasovaní získal 117 hlasov.

Neskôr v roku 2013, po tom, ako sa do vedenia Generálnej prokuratúry dostal Jaromír Čižnár, sa stal Šufliarsky námestníkom pre trestný úsek. Funkciou bol poverený po tom, čo abdikoval Dobroslav Trnka. Aj ten mal vzťah s Kočnerom, samotný Šufliarsky opísal, že podnikateľ sa zúčastnil oslavy jeho 45. narodenín, a práve na tomto mieste sa s Kočnerom stretol osobne aj on.

Peter Šufliarsky a Jaromír Čižnár. Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na starosti mal už v tom čase viaceré mafiánskej kauzy. Prešlo päť rokov a dotiahol to až na prvého námestníka generálneho prokurátora. Meno Peter Šufliarsky sa však spomínalo aj v minulosti, v prepojení s ďalšími medializovanými prípadmi.

Mello na slobode

V roku 2011 bol spájaný s pochybeniami v prípade prepustenia Karola Mella. Ten je v súčasnosti stále na úteku, pátra po ňom aj Interpol. Dôvodom je obžaloba v súvislosti so streľbou v Moste pri Bratislave. Došlo k nej v roku 2004, o život prišla nevinná žena s dieťaťom.

Karol Mello.

Časopis .týždeň priniesol v tom čase informáciu, že prokurátor Šufliarsky mal koordinovať boj s mafiou, no prepustenie Mella, pod ktoré sa mala podpísať chyba bratislavského súdu, oznámil až päť hodín po tom, ako sa to dozvedel. Mello tak jednoducho odkráčal z väzby. Šufliarsky neskôr jednoznačne vylúčil, že by polícia Mella kryla akýmkoľvek spôsobom.

Tvrdil, že Eva Mišíková, ktorá Šufliarskeho mala stiahnuť na pôdu generálnej prokuratúry, a s ktorou mal mať neskôr pokrivené vzťahy, je spoluzodpovedná za prepustenie Mella z väzby, keďže si mala overiť, či o jeho väzbe rozhoduje zákonný sudca. Časopis týždeň však upozornil na to, že na prípad nereagoval ani samotný Šufliarsky. Ten mal o prepustení vedieť, no neoznámil to. Polícia teda nemala šancu monitorovať Mellov pohyb. Opätovne ho chytili až o pár rokov v Poľsku.

Podozrivá dovolenka

Meno Šufliarskeho sa v roku 2011 v médiách prepieralo aj pre jeho dovolenku v Chorvátsku. Televízia Markíza priniesla informáciu, že si ju užíval aj v spoločnosti človeka, ktorého odsúdili za drogy. Podnikateľ Jaroslav dostal od švajčiarskeho súdu tri roky a tiež zákaz vstupu do krajiny až do roku 2099. Prokurátor však tvrdil, že muža nepozná. Mal len zabezpečiť transfer do Chorvátska.

Záhadná streľba

Poškodené zadné sklo auta, kaliber 22. Tieto skutočnosti mal podľa Šufliarskeho zistiť kriminalisticko-expertízny ústav v Bratislave. Po aute jeho manželky sa totiž malo strieľať v máji 2010.

Páchateľ však bol neznámy, polícia navyše hovorila o poškodení skla neznámym predmetom. O streľbe či zbrani nepadla v spise ani zmienka, stíhanie bolo zastavené. Denník SME neskôr informoval o tom, že samotná manželka Šufliarskeho jeho verziu nepotvrdila. Na expertízu si pri vypočúvaní nepamätala. O tom, že na auto Šufliarskeho manželky a tiež vozidlo syna vtedajšiho šéfa GP Dobroslava Trnku sa malo strieľať, sa začalo hovoriť až po tom, ako Trnku odfotografovali v roku 2011 na dunajskej hrádzi so špeciálnym vozidlom. Vraj tadiaľ mali jazdiť pre bezpečnosť, aby zmenili pravidelnú trasu do práce.