Remišovej varovanie pre verejnosť: Neodháňajte Čižnára, v parlamente sa formuje nová koalícia

Poslankyňa z OĽaNO prezentovala svoj názor formou komentáru na portáli Aktuality.sk a týkal sa hlavne generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Remišová v úvode komentára vychádza predovšetkým z faktu, že vedúce osobnosti mali kontakt aj na ľudí, ktorí sú už dnes obvinení zo závažných zločinov. "Šokujúce informácie o priateľskej komunikácií vedenia generálnej prokuratúry s ľuďmi, ktorí sú dnes obvinení z vrážd, rozpútali diskusiu o stave prokuratúry. Objavujú sa hlasy, podľa ktorých by mal niesť zodpovednosť aj generálny prokurátor a mal by zo svojej funkcie predčasne odísť," uvádza na začiatku členka klubu OĽaNO.

​Odchod Čižnára ničomu nepomôže

To, že by sa Čižnár odobral zo svojej funkcie predčasne ale Remišová nepovažuje za dobrý krok. "Tieto volania sú nebezpečné a nastoleniu spravodlivosti v budúcnosti vôbec nepomáhajú," píše Remišová, ktorá v nasledujúcich riadkoch popísala dôvody, prečo je svedčí viacero skutočností skôr v Čižnárov neprospech.

Spomenula známe a medializované "rozpútanie pekla" po úkladnej vražde novinára, dlhé čakanie na výsledky vyšetrovania ohľadom šikanovaných farmárov, odstavenie prokurátora Špirka, ktorý vyšetroval podozrenia z korupcie vedúce ku bývalému ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi a Jánovi Počiatkovi a ďalšie skutočnosti.

Hypotetický Čižnárov odchod je podľa nej potrebné vopred zanalyzovať. "Pri volaní po odchode Čižnára treba ale objektívne posúdiť, do akej miery o toxických kontaktoch svojich podriadených vedel, aká je jeho osobná zodpovednosť za prepojenia mafie a prokuratúry a či využil všetky nástroje, ktoré mu zákon umožňuje na to, aby sa s týmito osobami a prepojeniami vysporiadal," vysvetľovala Remišová.

Uvoľnenie cesty pre novú vládu

Poslankyňa Obyčajných ľudí Čižnárov odchod nechce hlavne z dôvodu, že sa podľa nej v parlamente tvorí už nová koalícia, ktorá by po voľbách mohla začať vládnuť. "Predčasné vyhnanie Čižnára z úradu by mohlo otvoriť cestu zvláštnej skupine, ktorá sa začína formovať v parlamente. Hovoríme o spojenectve strán SMER-SNS-MOST-KOTLEBA-SME RODINA, ktoré sa ukázalo pri viacerých hlasovaniach. Kto vie dnes zaručiť, že by táto skupina v predčasnej voľbe generálneho prokurátora nezvolila niekoho, kto by štát zavliekol pod absolútnu kontrolu mafie?" tvrdí vo svojom komentári Remišová.

Podľa nej je teraz kľúčovou záležitosťou tlak verejnosti na dané orgány. "V súčasnej situácií je prvým krokom dôrazne pripomínať kompetentným, aby si dôsledne plnili svoju ústavnú a zákonnú povinnosť. Túto úlohu si na Slovensku aktívne plní občianska spoločnosť, novinári, a aj opoziční politici. Hlavne vďaka tomu pokračuje vyšetrovanie vraždy a hlavne vďaka tomu si vládna koalícia zatiaľ netrúfa otvorene vyšetrovanie sabotovať," dodala Remišová a pripomenula, že druhým krokom je požiadavka spoločnosti po čestných, profesionálnych a nezávislých osobách na prokuratúre.

Posledná príležitosť odísť so cťou

Čižnár je podľa Remišovej v zásadnej pozícii, kedy môže rozhodnúť o tom, s akým statusom z prokuratúry odíde. Pripomína tiež, že funkčné obdobie Čižnára uplynie o rok v lete. "Pred Čižnárom a jeho úradom dnes stojí kľúčová úloha: vyšetrovať, stíhať (aj ex offo) bez rozdielu aj také kauzy, ako podozrenia z prepojenia mafie na úrad vlády, rozkrádanie eurofondov, šafárenie smeru a SNS na Pôdohospodárskej platobnej agentúre, farmárov a ďalšie, ktoré dnes traumatizujú spoločnosť. Je to jedinečná šanca zachovať si profesionálnu česť a svoje funkčné obdobie dokončiť bez hanby. A zrejme aj posledná," píše Remišová.