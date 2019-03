MIMORIADNA SPRÁVA Šufliarsky končí kvôli esemeskám s Kočnerom

VIDEO Vyhlásenie generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára k SMS komunikácii medzi Šufliarskym a Kočnerom

Generálny prokurátor poskytuje vyhlásenie bez možnosti otázok. Podľa vedenia prokuratúry sa tak deje výnimočne. Čižnár informuje o základných skutočnostiach, ktoré vyplynuli na verejnosť včera.

Čižnár začína kritikou na poslaca Igora Matoviča. "Po tom, čo včera pán Matovič nabrýzgal na nás, budem ho len slušne oslovovať pán Matovič," uviedol Čižnár. Čižnár svoju včerajšiu absenciu vysvetľoval vyšetreniami v onkologickom ústave. Reagoval tak na kritiku Matoviča o tom, že by sa skrýval.

"Konštatujem, že Matovič väčšinou zavádzal a klamal," začal Čižnár. Komentoval včerajšiu tlačovú besedu Igora Matoviča, ktorý hovoril o výhražných SMS správach, ktoré mu pred tlačovou besedou písal neznámy človek. Čižnár však informoval, že daný človek sa prokuratúre ozval sám a avizuje zverejnenie vyhlásenia tohto človeka. Čižnár to zvýraznil s tým, že daný človek je ochotný poskytnúť aj svoje telefónne číslo a dáva povolenie na zverejnenie komunikácie s Igorom Matovičom .

Generálny prokurátor trvá na tom, že Matovič klamal a že prvého námestníka Šufliarskeho upozornil, aby zodpovedal na otázky ohľadom komunikácie s Kočnerom, pretože on tak za neho urobiť nemôže. Čižnár dodal, že informácie, ktoré mali byť k danému prípadu doplnené, boli doložené včera o 13-tej hodine. "Zdôraznil som to aj v tom kontexte, že ak tieto informácie budem mať, mal by sa (Šufliarsky pozn.) pripraviť na vážny rozhovor," uviedol Čižnár na margo sms komunikácie Šufliarskeho. Tento rozhovor aj podľa Čižnára prebehol a o ich výsledku bude informovať na záver vyhlásenia.

Kritika Matoviča

Čižnár kritizoval aj Matovičove správanie v minulosti, keď prichádzal na prokuráturu oznamovať podozrenia o korupcii. "To ste mali vidieť, čo tu vyvádzal medzi dverami," komentoval Čižnár údajné správanie Matoviča a dodal, že neskôr v parlamente mu Matovič vyčítal, že Čižnár nekonal. Prirovnal to k situácii, keď Matovič predčasom informoval o plánovanom útoku na jeho osobu, pričom Čižnár políciu okamžite upozornil aby konali, no to už však nebolo nutné, keďže polícia podľa jeho slov konala ex offo.

Hovorkyňa informovala o tom, ako človek, ktorý Matovičovi písal, kontaktoval prokuráturu. "Včera som prijala hovor. Bol to mužský hlas. Opýtala som sa ho, že čo si želá. On povedal priezvisko. On povedal, že on je ten človek, ktorý posielal tie smsky Matovičovi. Vraj to nie je tak ako to hovoril Matovič. Napíšem Vám mail, aby ste vedeli o tom tak ako to je. Tento človek mail napísal. Dolu podpísaný Anton Železník týmto čestne vyhlasujem, že udajne vyhražanie sms pred konaním dnešnej tlačovej konferencii sa nezakladajú na pravde. Je pravda že som tieto sms posielal. Ale Igor Matovič ich neodprezentoval v plnom zenní, ale ich vytrhol z kontextu, ako je u neho zvykom," popisala hovorkyňa konanie daného človeka.

V najbližších hodinách Anton Železník doručí GP SR trestné oznámenie na Igora Matoviča za ohováranie. Železník dodal, že pána Matoviča veľmi dobre pozná a nemajú kladné vzťahy.

Podľa Čižnára Matovič ani žiadne trestné oznámenie nepodal a podľa vlastných slov ani nepodá, pretože k žiadnemu vyhrážaniu nedošlo. "Nemáme vo zvyku potajomky si nahrávať politikov a potom to zneužívať, rovnako nemáme ani vo zvyku ani klamať, aby sme zo seba urobili hrdinu alebo martýra," uzavrel Čižnár.

Medzi Vanekom a Šufliarskym je rozdiel

Prokurátor vysvetľoval aj Vanekov post. Podľa vlastných slov mal k nemu výhrady, ktoré mu tlmočil. "Keď je niekto poverený výkonom funkcie, tam stačí jeden moj podpis a ja ruším všetko. Keď je niekto menovaný riadne tak to má nejaký proces. Ja musím spracovať kvalitný návrh pre rady prokurátorov SR, ktorá musí zasadnúť a musí zaujať stanovisko a dať vyjadrenie," popísal rozdiely Čižnár medzi Šufliarskym a Vanekom. Vanek bol len poverený, pretože Čižnár mal kvôli jeho práci k nemu výhrady, bližšie ich však nepopísal. Podľa Čižnára však Vanek neskončil vo funkcii len kvôli komunikácii so Zsuzsovou, no nešpecifikoval ich. "Nešlo o to, či si len s ňou písal, ale čo tam písal," skonštatoval Čižnár na margo odvolania Vaneka.

Čižnár sa rozhodol

"Po skončení rozhovoru s pánom prokurátorom, ktorý dozoruje vyšetrovanie prípadu vraždy novinára a jeho priateľky, som absolvoval rozhovor s pánom Šufliarskym. Resumé je také, že že pán Šufliarsky sa ku dňu 1. apríla vzdá postu prvého námestníka Generálnej prukuratúry SR, " uviedol napokon Čižnár, s tým, že túto skutočnosť Šufliarsky oznámil už včera. Dodal, že o zaradení Šufliarskeho Čižnár v najbližšej dobe sám rozhodne. "Nemám žiaden tip, koho by som tam dosadil. Máme na to víkend." uzavrel Čižnár na margo náhradníka na tento post

Čižnára navyše rozčúlilo, že Matovič sa podľa jeho slov uchýlil k vydieraniu jeho osoby. "Pokiaľ bude on v politike, tak nikdy sa nedostaneme na takú úroveň aby sa v Národnej rade rokovalo kultivovane a slušne," odkázal Matovičovi Čižnár.

Po vyhlásení Čižnár okomentoval komunikáciu Šufliarskeho s Kočnerom. "Nerozprávali sa o konkrétnych trestných veciach. Bola tam komunikácia. Nebola až taká cudzia podľa mňa. Bolo to tak, že ten vzťah tam vyzeral skôr priateľský," priznal v závere Čižnár s tým, že Šufliarskemu za vykonanú prácu ďakuje.

Peter Šufliarsky informoval o tom, že bol v kontakte s Kočnerom v januári tohto roku. Po dlhšom tichu zverejnil Igor Matovič časť SMS komunikácie, ktorá ukazovala, že aj napriek slovám námestníka GP, mali s Kočnerom viac než len zdvorilostný vzťah. Šufliarsky však neskôr opäť zopakoval, že s Kočnerom nemal žiadny vzťah. Večer v televízii TA3 zverejnil ďalšie časti komunikácie, ktorú poskytol televízii ako jedinej. Uviedol, že je poškodený. Matovič následne vyzval Čižnára, aby konal a Šufliarskeho z GP odstavil.

Zoznámenie s Kočnerom

Informácia o tom, že námestník generálnej prokuratúry pre trestný úsek Peter Šufliarsky komunikoval s Marianom Kočnerom, sa prvýkrát objavila v januári tohto roka. Spravil tak potom, čo mu niekoľko médií poslalo otázky. Šufliarsky vtedy informoval, že pozná Mariana Kočnera od roku 2008. Podľa jeho slov sa zoznámili na narodeninovej oslave vtedajšieho generálneho prokurátora, čo zopakoval aj pred pár hodinami.

Opísal, ako bol Kočner na oslavách 45. narodenín Dobroslava Trnku a ako ho neskôr Trnka zavolal do kancelárie a už tam sedel Kočner. Námestník uviedol, že práve on inicioval kroky proti Kočnerovi a aj to mohla byť posledná kvapka, prečo ho zrejme chceli „dať dole“. Tvrdil to, čo aj dnes, že s ním nemá žiadny priateľský, nepriateľský, osobný, majetkový, finančný či iný vzťah.

Osobné stretnutia odmietol, SMS dokazujú opak

Na vtedajšej tlačovke uviedol, že ani v jednom prípade podnikateľa nezvýhodnil. Šufliarsky uviedol, že sa nenechá podplatiť a že na neho neplatia žiadne vyhrážky. Podozrenia z možnej likvidácie Šufliarskeho sú z letných mesiacov minulého roka. Šufliarsky tvrdí, že nevie, prečo sa s ním Kočner chcel v minulosti stretnúť.

Kočner ho telefonicky oslovil, že „veci nie sú na telefón“. Šufliarsky sa s ním nestretol, išlo o stručnú telefonickú komunikáciu. „Také veci ja nerobím,“ zdôraznil na brífingu v januári. Časť komunikácie, ktorú včera Matovič zverejnil však dokazuje, že sa minimálne raz stretli. „Pamätáš si na náš dlhý rozhovor (cca 2 hod.) v aute?,“ spýtal sa ho Kočner. „Veď to bolo takmer pred siedmimi rokmi, už nie, prepáč,“ odpovedal mu Šufliarsky.