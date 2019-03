EXKLUZÍVNE Toto je muž, ktorý posielal esemesky Matovičovi! Trestné oznámenie a zaujímavá minulosť

BRATISLAVA - Šéf hnutia OľaNo Igor Matovič má na krku ďalšie trestné oznámenie. Dnes krátko pred 15:00 ho prišiel podať na Generálnu prokuratúru Anton Železník, ktorý sa mal údajne Matovičovi v esemeskách vyhrážať a varovať ho pred zverejnením správ medzi Petrom Šufliarskym a Marianom Kočnerom. Železník tvrdí, že to nie je pravda a Matovič to nafukuje.

Igor Matovič vo štvrtok zverejnil časť SMS komunikácie medzi obvineným z objednávky vraždy Marianom Kočnerom a námestníkom pre trestný úsek Petrom Šufliarskym. Aj napriek tomu, že Šufliarsky sľúbil, že komunikáciu médiám sprístupní, poskytol ju len televízii TA3. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár však dnes oznámil, že Šufliarsky zo svojho postu odstupuje.

Matovič nechcel prezradiť, od koho získal prepis správ medzi Kočnerom a Šufliarskym. Povedal však, že večer pred zverejnením dostal niekoľko smsiek z cudzieho čísla, ktoré ho pred zverejnením varovali.

Hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová informovala o tom, ako človek, ktorý Matovičovi písal, kontaktoval prokuráturu. "Včera som prijala hovor. Bol to mužský hlas. Opýtala som sa ho, že čo si želá. On povedal svoje priezvisko priznal sa, že on je ten človek, ktorý posielal tie smsky Matovičovi. Vraj to nie je tak ako to hovoril Matovič. Napíšem Vám mail, aby ste vedeli o tom tak ako to je. Tento človek mail napísal. Dolu podpísaný Anton Železník týmto čestne vyhlasujem, že údajné výhražné sms pred konaním dnešnej tlačovej konferencie sa nezakladajú na pravde. Je pravda že som tieto sms posielal. Ale Igor Matovič ich neodprezentoval v plnom znení, ale ich vytrhol z kontextu, ako je u neho zvykom," popisala hovorkyňa konanie daného človeka.

Železník podal trestné oznámenie

Anton Železník prišiel krátko pred 15:00 na Generálnu prokuratúru, kde podal trestné oznámenie pre ohováranie na Igora Matoviča. Tvrdí, že to bolo len Matovičovo "teátro" a jeho správy vôbec neboli výhražné. Vraj má starý telefón, preto ich nemôže spätne ukázať, povedal pre Topky.sk.

Anton Železník Zdroj: Topky/Maarty

Mobil, z ktorého posielal esemesky Matovičovi Zdroj: Topky/Maarty ​

Matovič správy zverejnil

Igor Matovič zverejnil všetkých päť správ, ktoré mu Železník poslal. "Nerob to Igor, existuje nahrávka tvojho rozhovoru s Kočnerom. Pochová ťa to. Nemusím ťa..ale ako človek človeku," znela prvá správa, ktorú poslal Železník Matovičovi.

Zdroj: archív

Zaujímavá minulosť

Anton Železník pritom nie je neznáme meno. Pred pár rokmi pôsobil v strane SDĽ, v ktorej kedysi pôsobil aj Robert Fico. Od roku 2013 pôsobí ako predseda Demokratickej občianskej strany. Vo februári tohto roka ohlásil politik z Trnavy založenie strany s názvom Alternatíva pre Slovensko. Minulý rok však jeho meno figurovalo aj v spore medzi terajším poslancom Sme rodina Milanom Krajniakom a šéfom Penty Jaroslavom Haščákom.

Haščák sa domáhal práva na ochranu osobnosti po tom, čo o ňom Krajniak publikoval na svojom webe niekoľko vyjadrení. Krajniak tvrdil, že Haščák spolu s Ivanom Lexom sa ho snažili pripraviť o život. Spor sa ťahal vyše roka, nakoniec sudkyňa rozhodla, že sa má Krajniak ospravedlniť. Železník vystupoval v spore ako svedok.

Krajnika tvrdil, že ho Železník viackrát kontaktoval a potvrdil mu, že Penta chystá voči nemu diskreditačnú kampaň. Železník sa mal dozvedieť, že za týmito okolnosťami stojí Matovič. Matovič vtedy povedal, že Železník vtedy oslovil Lipšica, že má dôkazy ako chcela Penta diskreditovať Lipšica. Rozhodli sa, že Železníka pošlú na detektor lži, ktorým prešiel, no podľa slov Matoviča svedčil presne opačne. Dnes na tlačovke Matovič opäť zopakoval, že je Železník nedôveryhodný, má povesť podplácača a v okolí Trnavy má extrémne zlú povesť. „Jednoducho je ich človek,“ povedal dnes na tlačovke Matovič.