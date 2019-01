Padol rozsudok! Toľkoto si odsedí Slovák Tomáš, ktorý v Česku bil prostitútky, mrazivé detaily

Vlani v septembri sme vás oboznámili s prípadom Tomáša Frťalu zo Slovenska, ktorý v susedom Česku fyzicky napádal prostitútky, za čo mu hrozil až 10-ročný trest odňatia slobody.

Odvolací súd mu nakoniec nadelil miernejší trest o dĺžke štyroch rokov, lebo muža na rozdiel od okresného súdu uznal vinným len zo šiestich žalovaných útokov, informujú novinky.cz.

„Zníženie trestu o jeden rok sa nám zdá adekvátny,“ uviedol predseda senátu Eduard Wipplinger s ktorým sa nestotožnila Frťalova obhajkyňa. Tá tvrdí, že okresný súd prehliadal dôkazy v prospech obžalovaného.

Rozsudok je právoplatný. „Hodnoteniu dôkazov zo strany okresného súdu nie je čo vytknúť. Je nereálne, že by päť žien krivo a bezdôvodne obvinilo obžalovaného. Poškodené sú vo svojej profesii zvyknuté na hocičo. Ale ak správanie obžalovaného, ktoré bolo iné než u bežných zákazníkov, oznámili polícii, tak to malo nejaký dôvod,“ pokračoval Wipplinger.

Na snímke zo septembra 2018 je Tomáš Frťala. Zdroj: Reprofoto/Novinky.cz

Podľa spisu mal Slovák fyzicky napadnúť päť žien, ktoré poskytovali sexuálne služby na Domažlickej ulici v Plzni. Frťalu pravdepodobne vzrušovalo, keď prostitútkam spôsoboval bolesť. Niektorým z nich mlátil hlavu o stenu alebo im vyrazil zuby. Séria sexuálnych útokov sa odohrala koncom zimy 2017.

Čítajte aj: Slovák Tomáš (32) nútil prostitútky k odporným praktikám: FOTO Veronika za 12 rokov praxe nič horšie nezažila

Len jedna z poškodených našla odvahu vypovedať za prítomnosti agresora. „Okolo pol druhej v noci prišiel ku mne na ulicu, že chce orálny sex. Dohodli sme sa cene 500 korún českých. Keď som chcela peniaze vopred, dal mi bombu päsťou do tváre a zrazil ma na zem,“ spomína Ivana M. na noc z 11. na 12. marca. Ostatné vypočul súd v oddelenej miestnosti. „Chcel, aby som sa mu pri tom stále pozerala do očí. Viackrát som sa snažila utiecť, ale nešlo to. Vyhrážal sa mi, že keď budem kričať, zabije ma. Tak som všetko strpela, mala som hrozný strach. Nemal žiadne zábrany, niekoľkokrát si šňupol pervitín“ pokračovala Ivana s tým, že vo svojom mobile jej tiež ukázal fotky nahých dievčatiek, ktoré mohli mať asi 10 rokov. Nútil ju, aby sa nich dívala. „Takého úchyla som v živote nezažila.“

Na snímke zo septembra 2018 je Tomáš Frťala. Zdroj: Reprofoto/Novinky.cz

Tým to však neskončilo. Ivana uviedla, že jej služby vyhľadal aj o mesiac neskôr. „Spočiatku som ho nepoznala, bola tma. Až keď prehovoril, vedela som, že je to on. Zapchal mi ústa s tým, že ak nebudem poslúchať, bude to ešte horšie. Mal problém s erekciou. Asi po hodine som sa mu vytrhla a utiekla som. Zavolala som policajtov, že ma napadol rovnaký muž ako predtým. Oni ho zadržali ešte na Domažlickej ulici,“ opísala ďalší nepríjemný zážitok s Frťalom.

Podobnú hrôzu opísala aj prostitútka Veronika S. „Zachránila som sa iba za cenu toho, že som tam nechala všetky veci a bežala som nahá po ceste. Zastavil sa pri mne taxikár a pýtal sa ma, čo sa mi stalo,“ povedala poškodená, ktorá sa vraj za 12 rokov, čo ponúka sexuálne služby na ulici, do podobnej situácie nikdy nedostala. „Bolo to šialené, mala som strach o svoj život,“ dodala.

Obžalovaný však akékoľvek obvinenia odmieta. Priznal len, že sex mal s dvomi prostitútkami. „Bolo to dobrovoľné,“ dodal na svoju obhajobu.