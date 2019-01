FOTO Vo Vrátnej doline zasypala lavína slovenského skialpinistu (†40): Spod snehu ho vyhrabali kamaráti

Kamaráti 40-ročného Slováka okamžite začali prehľadávať lavínu pomocou vyhľadávacích prístrojov, ktoré mali našťastie všetci pri sebe. "Vzhľadom na nepriaznivé letové podmienky nemohla byť do záchrannej akcie nasadená posádka leteckých záchranárov, " uviedla HZS s tým, že horskí záchranári z Oblastného strediska Malá Fatra tak postupovali na miesto nehody pozemne.

Našli ho kamaráti

Zasypaného muža medzitým našli podľa HZS kamaráti a vyhrabali ho spod snehu. "Bol v bezvedomí a bola potrebná okamžitá resuscitácia, ktorú vykonávali do príchodu záchranárov HZS," uviedli v príspevku na sociálnej sieti.

Záchranári potom pokračovali v oživovaní, no napriek veľkej snahe všetkých zúčastnených sa 40-ročného muža nepodarilo zachrániť. "Telesné pozostatky nebohého muža transportovali záchranári za pomoci lanovej techniky do doliny, odkiaľ ho terénnym vozidlom dopravia do Štefanovej a odovzdajú obhliadajúcemu lekárovi a príslušníkom PZ SR," dodala HZS.