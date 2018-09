Slovák Tomáš (32) nútil prostitútky k odporným praktikám: FOTO Veronika za 12 rokov praxe nič horšie nezažila

PLZEŇ – Minimálne päť českých prostitútok nikdy nezabudne na stretnutie s 32-ročným Slovákom Tomášom Frťalom. Jedna z poškodených žien na súde povedala, že násilník ju nútil, aby sa mu pri sexuálnom styku pozerala do očí, pričom sa jej vyhrážal, že ak bude vzdorovať, zabije ju. Niektorým zo žien mal údajne aj vybiť zuby a biť hlavu o múr.

Ak uzná súd Tomáša Frťalu (32) za vinného, za mrežami si môže odsedieť až 10 rokov. Obžalovaný Slovák sa podľa prokuratúry dopustil násilia na piatich ženách, ktoré poskytovali sexuálne služby na Domažlickej ulici v Plzni. Frťalu pravdepodobne vzrušovalo, keď mohol prostitútkam spôsobovať bolesť. Séria sexuálnych útokov sa stala na jar 2017. O prípade vo štvrtok informoval portál Novinky.cz, ktorý citoval výpovede obetí.

Na snímke je obžalovaný Slovák Tomáš Frťala (32). Zdroj: Getty Images, Reprofoto/Noviny.sk

Štyri hodiny nútil prostitútku k sexuálnym praktikám

Poškodená prostitútka Ivana M. na stredajšom súde povedala, že Frťala ju 4 hodiny nútil k rôznym sexuálnym praktikám. „Chcel, aby som sa mu pri tom stále pozerala do očí. Viackrát som sa snažila utiecť, ale nešlo to. Vyhrážal sa mi, že keď budem kričať, zabije ma. Tak som všetko strpela, mala som hrozný strach. Nemal žiadne zábrany, niekoľkokrát si šňupol pervitín“ opísala Ivana M., ktorá sa ako jediná z pätice žien odvážila vypovedať na súde. Ostatné poškodené vypočul súd v oddelenej miestnosti. Niektorým z nich mal Slovák udierať hlavu o múr a vybiť zuby.

„Okolo pol druhej v noci prišiel ku mne na ulicu, že chce orálny sex. Dohodli sme sa cene 500 korún českých. Keď som chcela peniaze vopred, dal mi bombu päsťou do tváre a zrazil ma na zem,“ spomína Ivana M. na noc z 11. na 12. marca.

Zdroj: Getty Images

Prostitúke ukázal v mobile fotky nahých dievčatiek

Ivana M. priznala, že keď jej vo svojom mobilnom telefóne ukázal fotky nahých dievčatiek, ktoré mohli mať asi 10 rokov a nútil ju, aby sa nich dívala, bola v šoku. „Takého úchyla som v živote nezažila,“ dodala.

Násilník mal podľa slov prostitútky problémy s erekciou

Ivana M. uviedla, že Slovák vyhľadal jej služby opäť o mesiac. „Spočiatku som ho nepoznala, bola tma. Až keď prehovoril, vedela som, že je to on. Zapchal mi ústa s tým, že ak nebudem poslúchať, bude to ešte horšie. Mal problém s erekciou. Asi po hodine som sa mu vytrhla a utiekla som. Zavolala som policajtov, že ma napadol rovnaký muž ako predtým. Oni ho zadržali ešte na Domažlickej ulici,“ opísala prostitútka ďalší nepríjemný zážitok s 32-ročný Frťalom.

Na snímke je obžalovaný Slovák Tomáš Frťala (32). Zdroj: Getty Images, Reprofoto/Noviny.sk

Prostitútka s 12-ročnou praxou sa v práci ešte nikdy nebála o život

Podobnú hrôzu opísala aj prostitútka Veronika S. „Zachránila som sa iba za cenu toho, že som tam nechala všetky veci a bežala som nahá po ceste. Zastavil sa pri mne taxikár a pýtal sa ma, čo sa mi stalo,“ uviedla poškodená Veronika S. s tým, že za 12 rokov, čo ponúka sexuálne služby na ulici, sa do podobnej situácie ešte nikdy nedostala. „Bolo to šialené, mala som strach o svoj život,“ dodala.

Čítajte aj: Sedem minút pred pádom mosta v Janove: Vodič natočil šokujúce VIDEO, toto si nikto nevšimol?

Slovák údajne útočil aj na pražské prostitútky

Českí kriminalisti sa domnievajú, že počet obetí nie je konečný. Na stredajšom súde zaznelo, že policajti Frťalu obvinili ešte z ďalších troch útokov na prostitútky v Prahe. Učinili tak na základe zhody jeho DNA.

Obžalovaný Tomáš priznal, že mal sexuálny styk len s dvoma prostitútkami. „Bolo to dobrovoľné,“ povedal na súde.

Český portál informoval, že pojednávanie bude pokračovať a súd vypočuje ďalších poškodených a svedkov.