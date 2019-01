Surové VIDEO zo základnej školy: Učiteľka vláčila žiaka po chodbách, jeho matka tuší dôvod

WURTLAND – Žiak tretej triedy trpiaci vývinovou poruchou bol učiteľkou vláčený po chodbách školy. Podľa slov matky incidentu predchádzal vyvíjaný nátlak na jej syna, aby v školskej práci spravil viac. Vyučujúca za nehumánny spôsob zaobchádzania so žiakom čelí trestnému obvineniu.

Americkým štátom Kentucky otriasol šokujúci prípad. Učiteľka Trina Abramsová, ktorá pôsobila na základnej škole v meste Wurtland, bola prepustená a postavená pred súd po tom, čo obzvlášť neľudským spôsobom zachádzala s 9-ročným žiakom, s tretiakom trpiacim autizmom.

Chlapcova matka Angel Nelsonová si myslí, že incidentu mohla predchádzať nesplnená požiadavka zo strany učiteľky. Abramsová vraj od chlapca chcela, aby toho v školskej práci spravil viac. „Potreboval prestávku, no ona ho stále nútila, aby urobil viac,“ uviedla Angel s tým, že keďže jej autistický syn trpí i poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou, rečovou vadou, posttraumatickou stresovou poruchou a úzkostnými stavmi, reagoval výbušne. Abramsová ho tak mala v triede schytiť za zápästie a odvliecť ho na chodbu, kde ho mala niekoľko metrov ťahať po zemi.

„Keď svoje dieťa pošlete do školy, chcete, aby bolo v bezpečí,“ hovorí matka. „Mám oňho starosti, lebo kvôli rečovej vade niekedy nedokáže vyjadriť svoje pocity. On jednoducho nechápe, prečo mu spravila to, čo spravila,“ dodala.