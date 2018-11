Heroínová Tereza (22) si zrejme po roku v pakistanskej base vypočuje rozsudok, padne čoskoro

ISLAMABAD – V januári tomu bude rok, čo českú modelku Terezu H. zadržali colníci s deviatimi kilogramami heroínu v kufri na medzinárodnom letisku v pakistanskom Láhaure. V posledný novembrový pondelok však vyšla správa, že súdny proces sa chýli ku koncu. Informáciu, že rozsudok by mal padnúť ešte tento rok, prinieslo tamojšie médium Times of Islamabad, ktoré sa odvoláva na miestnu televíziu.

Prednedávnom sme vás informovali, že súdny proces s pašeráčkou Terezou H. (22) sa kvôli neustálemu odročovaniu ťahá už skoro rok. Česká modelka naposledy predstúpila pred súd v sobotu 24. novembra, pričom na ňom podľa rétoriky Times of Islamabad „žiarila.“

„Síce je vo väzení už niekoľko mesiacov, cudzinka pri predvedení na súd nejavila nijaké známky únavy,“ všíma si médium. Na začiatku pracovného týždňa sa však objavil údaj, že konečné rozhodnutie súdu by malo padnúť ešte tento rok.

Pre neslávne známu Terezu je typické, že na súdne procesy chodí vymódená v pestrých farbách, pričom jej nezvyknú chýbať ani veľké slnečné okuliare.

Mladú Češku zadržali pakistanskí colníci 10. januára 2018. Deväť kilogramov tvrdej drogy našli pakistanskí colníci v jej kufri po tom, čo prešla cez dve kontrolné stanovištia protidrogových jednotiek cestou na let do Abú Dabí v Spojených arabských emirátoch. Ako uvádzajú pakistanskí novinári, z emirátov mala cestovať do Írska. Súd s Terezou H. sa naťahuje pre absenciu vyšetrovateľov či neprítomnosť svedkov. Okrem Češky, ktorá vinu popiera, zadržali a obvinili aj muža, ktorý nepochádza z Českej republiky.

S pašerákmi drog sa v Pakistane nemaznajú. Okrem veľmi vysokých trestov im hrozí aj trest smrti. Český minister ale tvrdí, že ten sa na cudzincov nevzťahuje, píše iDnes.cz.