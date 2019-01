Kauza heroínovej Terezy v Pakistane sa stále nekončí: Mladá Češka už rok nevie, čo s ňou bude

LÁHAUR/PRAHA - Odo dňa, kedy pakistanskí colníci zadržali na medzinárodnom letisku v pakistanskom Láhaure mladú Češku Terezu Hlůškovú, už ubehol rok. V jej kufri našli 10. januára 2018 deväť kilogramov heroínu. Ženu zadržali po tom, čo prešla cez dve kontrolné stanovištia protidrogových jednotiek cestou na let do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Odtiaľ sa podľa pakistanskej tlače chystala pokračovať do Írska.

Špeciálny súd v pakistanskom Láhaure vzápätí poslal zadržanú na 14 dní do vyšetrovacej väzby. Väzba bola potom súdom niekoľkokrát predĺžená. Pakistanské úrady zadržali 20. januára komplica mladej Češky (22) pri razii v Láhaure na základe informácií, ktoré Češka vyšetrovateľom poskytla pri výsluchu. Zadržaný podľa colnej správy obchodoval s nehnuteľnosťami.

Zdroj: YouTube/Lahore News HD

Súd s Češkou sa začal 1. marca. Potom muselo byť súdne pojednávanie niekoľkokrát odročené kvôli absencii vyšetrovateľa, neprítomnosti ďalších svedkov, štrajku miestnych sudcov alebo kvôli tomu, že sudca bol dlhší čas na náboženskej púti. V apríli sa súdená Češka rozhodla vymeniť svojho právneho zástupcu, čo spôsobilo ďalšie prieťahy. Pojednávania sa odročovali napríklad preto, že nový právnik dostal s oneskorením podkladové dokumenty.

Zdroj: reprofoto/Blesk.cz

Češka si 24. apríla na súde v Láhaure vypočula obvinenie z pašovania drog. Okrem Češky bol obvinený ešte jeden muž, ktorý nie je z Českej republiky. Obaja na súde vinu popreli.

Podľa agentúry AP včera v Pakistane skončilo dokazovanie v súdnom pojednávaní. České ministerstvo zahraničia ale ČTK oznámilo, že súd iba rozhodol o odročení pojednávania na 11. januára. Českí diplomati nemajú informácie o tom, kedy by sa proces mohol skončiť. AP uviedla, že možno očakávať rozsudok do konca januára a že českej občianke hrozí až desaťročné väzenie. Podľa AP mladá Češka počas krátkeho pojednávania zopakovala, že sa cíti nevinná.

Zdroj: YouTube/Lahore News

Trest 40 mesiacov väzenia a vyhostenie z Českej republiky na osem rokov vymeral v októbri neprávoplatne Krajský súd v Plzni 21-ročnému Nikolajovi Ivanovovi z Bulharska za vyhrážanie sa teroristickými útokmi v Pakistane, ak tam neprepustia na slobodu Terezu Hlůškovú. Hrozbu si Ivanov podľa súdu nechal v januári internetovým prekladačom preložiť z bulharčiny do angličtiny a text potom odoslal textovou správou a e-mailom dvom pakistanským médiám.

Zdroj: FB/Tereza Hluskova, Daily Pakistan,

Pakistanský server Mera Mirpur v decembri oznámil, že Tereza Hlůšková vypovedala, že prišla do Pakistanu študovať islam. Podľa serveru Mera Mirpur sa Češka pôvodne priznala, že chcela heroín prepašovať do SAE, ale neskôr výpoveď zmenila. Nielenže sa poučila o pakistanskej kultúre, ale prijala ju tiež za svoju. Oblieka sa vraj do miestneho tradičného odevu a zahaľuje sa. Server ale upozornil na to, že v minulosti napríklad tvrdila, že drogy nepašovala a že bola zadržaná bezdôvodne. Pakistanské médiá tiež uviedli, že sa súdne konanie chýli ku koncu. Začiatkom tohtoročného januára dostal proces s Češkou na starosť v poradí už tretí sudca.

Zdroj: TASR/AP/K.M. Chaudary

Praha zatiaľ nemá s Pakistanom uzavretú zmluvu o odovzdávaní väzňov. České ministerstvo spravodlivosti v marci v súvislosti s prípadom obvinenej Češky uviedlo, že má záujem takúto zmluvu uzavrieť.