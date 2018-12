Sexi rúž, široký úsmev a poriadny šok: FOTO Tereza má v pätách stalkera, právnik sa jej nevie nabažiť

Zdá sa, že súdne pojednávanie v pakistanskom Láhaure sa chýli ku koncu. Neslávne známa kráska z Česka, Tereza H. (22), bola zadržaná pakistanskými colníkmi 10. januára tohto roka, lebo vo svojom kufri mala deväť kilogramov tvrdej drogy. Išlo o heroín. I preto jej v médiách prischla prezývka "heroínová Tereza".

Na snímke zo soboty je zachytená Tereza H. Zdroj: reprofoto/Blesk.cz

Podľa reportéra českého Blesku mal v sobotu sudca navštíviť 22-ročnú Terezu vo väzení, aby skontroloval, ako prebiehajú prípravy na Vianoce a zároveň prezradil, že chce rozhodnúť ešte pred vianočnými sviatkami. „Sudca mi povedal, že by sa mohlo rozhodnúť už pred Vianocami,“ uviedol to i pakistanský novinár Aršád Alí s tým, že súd by sa mal konať 20. decembra.

Zdroj: reprofoto/Blesk.cz

Blondínka predstúpila pred súd i v tento pondelok. Cestu naň jej však najprv znepríjemnilo počasie v podobe ochladenia. Tereza sa tak snažila zababušiť do svojho štýlového odevu, ktorým sa tam preslávila. Úsmev na perách jej ale nezamrzol, i keď sa sudca rozhodol vyhovieť obžalobe a počkať na rozhodnutie nadriadenej odvolacej inštancie. K tej totiž medzitým dorazila nová žaloba zostavená po debakli, ktorý štátny zástupca utrpel v priebehu uplynulých výsluchov svedkov. „Na pondelňajšom súdnom pojednávaní požiadal štátny zástupca sudcu o ďalšie dva dni, aby mohol zaistiť dodatočné dôkazy,“ pre blesk.cz sa tak vyjadrila hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí ČR Michaela Lagronová. „Pakistanský justičný systém úplne nezodpovedá európskym, respektíve českým zvyklostiam,“ povedal ešte v októbri jej kolega Michal Bucháček.

Zdroj: reprofoto/Blesk.cz

Čítajte aj: Heroínová Tereza (22) si zrejme po roku v pakistanskej base vypočuje rozsudok, padne čoskoro

Nebolo to odročenie či počasie, čo Terezu rozrušilo, bola to žiadosť o ruku, ktorá prišla od tamojšieho právnika Shoiaba Nazaia. Ten je Európankou tak chorobne posadnutý, že súd mu zakázal, aby sa k nej približoval, sprevádzal ju do súdnej siene a zúčastňoval sa na súdnych pojednávaní týkajúce sa jej osoby. No zamilovaný právnik vie, ako obísť zákon a na Terezu si počkal, keď ju strážnici odvádzali zo súdu. Práve vtedy ju opäť požiadal o ruku. S Nazaiom si však poradili policajti.

Na snímke je pakistanský právnik Shoiab Nazai, ktorý požiadal Terezu o ruku. Zdroj: reprofoto/Blesk.cz

Zadržaná Tereza, ktorá tvrdí, že o drogách vo svojom kufri nevedela, mala heroín údajne prepašovať cez Abú Zabí do Írska. Súd s ňou sa už naťahuje takmer rok pre absenciu vyšetrovateľov či neprítomnosť svedkov. Okrem Češky, ktorá vinu popiera, zadržali a obvinili aj muža, ktorý nepochádza z Česka. V Pakistane sa s pašerákmi drog nemaznajú. Okrem veľmi vysokých trestov nie je výnimkou ani trest smrti. No vzhľadom k tomu, že v tomto prípade ide o cudzinku, ktorá viezla menej než 10 kilogramov drog, nehrozí jej trest smrti či doživotie. Aj tak čelí desiatim rokom odňatia slobody v miestnom väzení. Česko totiž nemá s Pakistanom dohodu o vydávaní zločincov.