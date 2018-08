FOTO Nehoda v Trenčianskych Bohuslaviciach: Kolízia pri predchádzaní, auto skončilo v priekope

Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová, 49-ročný vodič na automobile Chevrolet začal na rovnom úseku cesty predchádzať iné vozidlo v čase, keď ho predbiehalo osobné vozidlo VW Passat, ktoré viedol 25-ročný Novomešťan.

Zdroj: KR PZ Trenčín

"Došlo k bočnému kontaktu oboch vozidiel. Auto 25-ročného vodiča zišlo mimo cesty, narazilo do kovového zábradlia a mosta, následne spadlo do priekopy. Obaja vodiči predchádzali v mieste, kde je to zakázané," doplnila Antalová.

Zdroj: KR PZ Trenčín

Ako dodala, mladý vodič utrpel vážne zranenia, záchranársky vrtuľník ho previezol do nemocnice. Na vozidlách a zvodidlách vznikla škoda približne 3300 eur. Alkohol policajti u vodiča Chevroletu nezistili. Vodič VW pre vážne zranenia nemohol vykonať dychovú skúšku, krv mu odobrali v nemocnici.