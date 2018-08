Julia zverejnila VIDEO čistého bláznovstva: Vodič roka predviedol jazdu, akú ste ešte nevideli

BRATISLAVA - Na cestách sa vodiči stretávajú s rôznymi bizarnými či nebezpečnými situáciami, no video, ktoré zverejnila na sociálnej sieti Rakúšanka Julia, zachytáva jeden z vrcholov bláznovstva. Kamera v aute zaznamenala jazdu šoféra, ktorý buď bol na mol opitý, pod vplyvom drog alebo nikdy predtým nedržal v ruke volant. Našťastie sa nikomu nič nestalo.

Na úzkej horskej ceste sa vodič červeného SUV správal, ako keby nevedel, ktorá strana je pravá a ktorá ľavá, nezmyselne brzdil, prechádzal z pruhu do pruhu a obmedzoval v jazde ostatné autá. Vyzeralo to, ako by mu vôbec nevadilo, že jazdí v protismere a očakáva, že sa mu všetci uhnú.

Zdroj: FB/Julia T.

Video trvá takmer tri minúty a za ten čas nešťastník za volantom vyvolal toľko kolíznych situácií, že je až neuveriteľné, že nedošlo ku žiadnej nehode.

Udržať sa vo svojom pruhu aspoň v zákrutách bolo jednoducho nad jeho sily a neprebralo ho ani to, keď na neho všetci trúbili, aby sa spamätal. Autá v protismere dokonca museli zastavovať, aby ich šofér dokázal len tak-tak obísť.