Otrasný prípad u našich západných susedov: Dvaja opití Slováci znásilnili ženu v jej byte

PRAHA – Už sú v rukách polície! Dvaja Slováci znásilnili v Prahe ženu. Značne posilnení alkoholom sa v noci zo soboty na nedeľu natlačili do bytu ženy a donútili ju k rôznym sexuálnym praktikám.

O ohavnom čine informujú českí policajti na svojej stránke Týdeník policie. Znásilnenie sa odohralo v pražskom Motole. Po znásilnení chlapi odišli z bytu ženy, akoby sa nič nestalo. Tá bola natoľko otrasená, že na políciu prišla až po 12 hodinách a kriminalistom opísala, čo sa stalo. Prečo žena útočníkom otvorila dvere, to už neuviedla.

„Rozbehlo sa vyšetrovanie a za pár hodín získali policajti prvé poznatky o totožnosti mužov. Išlo o dvoch po slovensky hovoriacich mužov, z ktorých jeden žije dlhodobo na Slovensku a druhý prišiel za svojím kamarátom na víkend,“ informoval hovorca českej polície Tomáš Hulan.

Hrozí im 10 rokov väzenia

Českí kriminalisti spolupracovali aj so slovenskými, ktorí im pomohli stotožniť druhého spomínaného muža. Násilníka, ktorý žije v Prahe, zadržali na mol opitého. Druhý už sedel vo vlaku na Slovensko. Polícia preto začala spolupracovať so železničiarmi. Nakoniec sa muža podarilo zadržať na poslednú chvíľu vo vlaku v Břeclavi.

Muž sa vo vlaku snažil schovávať medzi ostatnými cestujúcimi, no nebolo mu to nič platné a polícia ho zadržala. Obaja zadržaní majú 38 rokov a približne 6 hodín od oznámenia násilného činu skončili v cele. Vyšetrovateľ ich obvinil z trestného činu znásilnenia, za ktorý im hrozí až 10 rokov väzenia. „O ich vzatí do väzby bude rozhodovať súd,“ dodal Hulan.