Šokujúce spomienky Katie Price: Šesť týždňov v sídle Playboya... Misy plné kokaínu a divoké orgie!

LONDÝN - Bývalá britská glamour modelka Katie Price (47), ktorá bola na začiatku kariéry známa pod prezývkou Jordan, otvorene prehovorila o období, keď niekoľko týždňov žila v legendárnom sídle Playboya. V novom dokumente prezradila, čo sa za zatvorenými dverami rezidencie Hugha Hefnera skutočne odohrávalo.
Písal sa rok 2002, keď Katie prijala pozvanie samotného Hugha Hefnera do Los Angeles. V tom čase sa pripravovala na titulku časopisu Playboy, za ktorú podľa vlastných slov dostala približne štvrť milióna dolárov. „Chcel, aby som bola jednou z jeho priateliek, ale odmietla som, pretože som s ním nechcela mať sex. Napriek tomu mi dovolil bývať v jeho sídle,“ spomína Katie v dokumente televízie Sky. V Playboy Mansion napokon strávila približne šesť týždňov.
Keďže len niekoľko týždňov predtým porodila syna Harveyho, do Ameriky s ňou odcestovali aj jej mama Amy a novorodenec. Ubytovaní boli v hoteli neďaleko sídla, aby mohla popri pracovných povinnostiach tráviť čas aj so svojím synom. Katie priznala, že realita bola úplne iná, než si väčšina ľudí predstavuje. „Všetky dievčatá boli dokonale upravené, v bikinách sa prechádzali po areáli a hrali plážové hry. Hefner sedel v župane so svojím kamarátom a hrali karty. Vyzeralo to ako Barbie svet,“ opísala atmosféru. Večer sa však program menil. „Presunuli sme sa do jeho spálne. Bola tam obrovská posteľ, sexuálne pomôcky veľké ako pneumatické vŕtačky a na obrovskej obrazovke bežalo porno. Hovorila som si, čo sa tu vlastne deje.“
Podľa jej slov boli niektoré ženy úplne nahé, iné mali na sebe len spodnú bielizeň. „Videla som dievčatá, ako sa bozkávajú a majú medzi sebou sex. Aj ja som trochu experimentovala,“ priznala. Katie zároveň tvrdí, že počas pobytu bola svedkom toho, ako mali niektoré ženy pohlavný styk s Hefnerom. Takéto večery sa vraj konali pravidelne v pondelok, stredu a piatok. Ostatné dni boli podľa nej pokojné a v nedeľu sa organizovali filmové večery.
Ešte väčší rozruch vyvolali slová fotografky Jeany Savage, ktorá Katie počas pobytu sprevádzala. „Bolo to celkom zábavné. Všade boli misy plné kokaínu. Kokaínu tam bolo naozaj veľa,“ povedala bez okolkov. Na otázku, čo všetko tam Katie zažila, odpovedala len stručne: „Radšej ani nechcem vedieť.“