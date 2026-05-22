Našla si toho pravého, no dnes je preč: Manžel Katie Price zmizol bez stopy! Kde sa skrýva?

LONDÝN - Britská celebrita Katie Price prežíva ďalšiu dramatickú kapitolu svojho turbulentného milostného života. Jej čerstvý manžel Lee Andrews záhadne zmizol v Dubaji a Katie tvrdí, že mohol byť unesený. Lenže zatiaľ čo ona prosí o pomoc a hovorí o strachu o jeho život, objavujú sa dôkazy, že Lee je zrejme nažive, online, a možno sa pred všetkými iba skrýva.
Ešte pred pár týždňami pôsobili ako pár z hollywoodskeho filmu. Katie Price sa za podnikateľa Leeho Andrewsa vydala len krátko po zoznámení a tvrdila, že konečne našla „toho pravého“. Dnes však ich manželstvo sprevádza chaos, podozrenia a zmiznutie, ktoré naberá čoraz bizardnejšie rozmery. Podľa najnovších informácií Lee Andrews zmizol v Dubaji po tom, čo Katie dostala sériu znepokojujúcich správ.
Tvrdil v nich, že bol zatknutý a následne odvlečený na neznáme miesto. Katie dokonca opísala posledný FaceTime hovor, počas ktorého mal byť Lee v „špinavej dodávke“, so zviazanými rukami a kapucňou na hlave. Celý prípad však začína byť čoraz podozrivejší. Dubajská polícia údajne nenašla žiadny záznam o jeho zatknutí a objavili sa dôkazy, že Lee bol po zmiznutí aktívny na sociálnych sieťach aj na WhatsAppe. Novinárka Clemmie Moodie dokonca tvrdí, že sa má ukrývať vo vile v Dubaji a únos mohol byť len fingovaný.
Katie však zatiaľ svojmu manželovi verí. Podľa britských médií je psychicky vyčerpaná, no stále trvá na tom, že situácia je reálna a nejde o žiadny mediálny trik. Zároveň už priznala, že „niečo nesedí“ a že ju začínajú dobiehať pochybnosti, ktoré predtým odmietala počúvať.
Ich vzťah bol od začiatku pod paľbou kritiky. Katie si Leeho vzala prakticky po niekoľkých dňoch známosti, čo vyvolalo obrovské otázniky aj v jej vlastnej rodine. Andrews navyše čelí podozreniam z podvodov a falšovania dokumentov v súvislosti s údajnou hypotékou na 200-tisíc libier. Tieto obvinenia síce popiera, no podľa viacerých médií mohol mať pre právne problémy zákaz opustiť Spojené arabské emiráty.
Katie Price teraz údajne rieši, čo ďalej. Zdroje blízke jej rodine hovoria, že jej mama aj sestra sa obávajú, že by mohla zostať v komplikovanom manželstve celé roky, najmä ak sa Lee definitívne „stratí“. Rozvod s nezvestnou osobou totiž môže byť právne extrémne komplikovaný. Napriek všetkému Katie zatiaľ verejne nehovorí o rozchode. Naopak, pokračuje v snahe zistiť, kde jej manžel je, a spolupracuje s políciou aj britskou ambasádou. Z jej vyjadrení je však cítiť, že dôvera sa otriasa v základoch. A britské bulvárne médiá už otvorene špekulujú, či sa Katie opäť nestala obeťou ďalšieho toxického vzťahu.
{{ poll.thanks }} {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%