Katie Price ostro zaútočila na svojho EX: Mal by si sa hanbiť, si mizerný otec!

LONDÝN - Zatiaľ čo tisíce celebrít na Deň otcov zverejňovali dojímavé rodinné fotografie a odkazy plné lásky, britská televízna hviezda Katie Price sa rozhodla pre úplne opačný krok. Na svojom Instagrame spustila ostrý útok na bývalého partnera a otca svojho najstaršieho syna Harveyho, bývalého futbalistu Dwighta Yorka. A nešlo o žiadne náznaky.
Katie Price zverejnila spoločnú fotografiu Yorka s malým Harveym a k nej pridala odkaz, ktorý okamžite vyvolal rozruch v britských médiách. „Prajem ti mizerný Deň otcov, Dwight Yorke.“ Tým sa však jej odkaz ani zďaleka neskončil. Katie následne prešla do otvoreného útoku a verejne obvinila Yorka z toho, že sa podľa nej od Harveyho odvrátil. „Mal by si sa hanbiť za to, že si sa zriekol vlastného syna.“
V ďalších riadkoch sa zastala svojho syna a zdôraznila, aký výnimočný človek podľa nej Harvey je. „Harvey rozžiari každého človeka, ktorého stretne.“ Následne naznačila, že Yorke venuje pozornosť iným deťom vo svojej rodine, zatiaľ čo Harvey podľa nej zostáva na vedľajšej koľaji. Price tvrdí, že práve to najlepšie ukazuje, aký vzťah má bývalý futbalista k svojmu najstaršiemu synovi.
Konflikt medzi Katie Price a Dwightom Yorkom patrí medzi najdlhšie a najvýbušnejšie spory britského šoubiznisu. Harvey sa narodil v roku 2002 a Katie už roky verejne hovorí o tom, že Yorke nie je súčasťou jeho života. Podľa jej najnovších vyjadrení svojho syna nevidel viac než desaťročie. O to citlivejšia je celá situácia vzhľadom na Harveyho zdravotný stav. Syn Katie Price žije s viacerými vážnymi diagnózami vrátane autizmu, Praderovho-Williho syndrómu a septo-optickej dysplázie. Katie sa dlhodobo prezentuje ako človek, ktorý zaňho bojuje každý deň a venuje mu väčšinu svojho života.
Práve preto mnohých šokovalo, že si Katie na Deň otcov neodpustila takýto verejný útok. Namiesto oslavy otcovstva zverejnila odkaz plný hnevu, sklamania a obvinení. Treba však zdôrazniť, že ide o tvrdenia Katie Price. Dwight Yorke sa k jej najnovšiemu príspevku verejne nevyjadril a v minulosti uviedol, že Harveyho miluje, hoci ich vzťah bol komplikovaný. Jedno je však isté. Kým väčšina celebrít počas Dňa otcov rozdávala komplimenty, Katie Price vytiahla staré rodinné rany na svetlo sveta a poslala bývalému partnerovi odkaz, ktorý sa nedal prehliadnuť: „Mal by si sa hanbiť.“ Slová, ktoré žiadny chlap nechce počuť...a už vôbec nie na deň otcov...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%