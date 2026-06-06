Katie Price vysiela záhadné signály: Koniec veľkej láske s dubajským podnikateľom?

DUBAJ - Ešte pred pár mesiacmi hovorila o rozprávkovej láske, svadbe „na prvý pohľad“ a mužovi svojich snov. Dnes však Katie Price vysiela fanúšikom úplne iné signály. Záhadné odkazy o bolesti, miznúce spoločné fotografie a nové zábery z Dubaja opäť rozprúdili špekulácie. Začína si bývalá modelka konečne uvedomovať, že jej rozprávkové manželstvo možno nemá šťastný koniec?
Katie Price len začiatkom roka šokovala verejnosť, keď sa po mimoriadne krátkej známosti vydala za dubajského podnikateľa Leeho Andrewsa. Vtedy tvrdila, že našla skutočnú lásku a odmietala pochybnosti okolia. Dnes je však situácia podstatne komplikovanejšia. V posledných týždňoch sa Lee Andrews ocitol v centre pozornosti po tom, čo bol v Dubaji zadržaný v súvislosti so súkromnou civilnou záležitosťou. Katie za ním okamžite odcestovala a verejne deklarovala podporu.
Postupne však začala zverejňovať príspevky, ktoré mnohí považujú za nepriamy odkaz na problémy v ich vzťahu. Najväčší rozruch vyvolal jej nedávny instagramový príspevok o bolesti a sklamaní. „Za každou silnou ženou je príbeh, ktorý ju zmenil. Zlomené srdce, ktoré nečakala.“ Práve tieto slová fanúšikovia okamžite začali spájať s jej manželstvom. Hoci Katie nikde priamo nespomenula Leeho, načasovanie príspevku vyvolalo množstvo otázok.
Pozorným sledovateľom neušlo ani to, že z jej sociálnych sietí zmizli viaceré fotografie z obdobia ich búrlivej romance a svadby. O to zvláštnejšie pôsobí vývoj udalostí, keď si uvedomíme, že ešte v marci verejne tvrdila, že Lee nie je podvodník, že mu úplne dôveruje a že videla dôkazy o všetkom, čo jej o sebe rozprával. Dokonca odmietla podpísať predmanželskú zmluvu.
Najnovšie zábery z Dubaja však rozprúdili diskusiu o tom, či za jej vyziabnutým vzhľadom stojí len zdravotný stav, alebo aj obrovský psychický tlak spojený s turbulentným manželstvom. Pochopila konečne, že je koniec? To je otázka, na ktorú dnes nikto nepozná odpoveď. Fakty hovoria len to, že Katie naďalej verejne podporuje svojho manžela a kvôli nemu odcestovala do Dubaja, kde vybavovala záležitosti spojené s jeho prípadom. Zároveň však zverejňuje emotívne odkazy o bolesti, sile a sklamaní, ktoré fanúšikovia interpretujú ako jasný signál manželskej krízy.
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