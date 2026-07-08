Súd EÚ zamietol sťažnosť Ryanairu proti talianskej štátnej pomoci

ŠTRASBURG - Írsky nízkonákladový letecký prepravca Ryanair utrpel porážku pred Všeobecným súdom Európskej únie, ktorý v utorok (7. 7. ) rozhodol, že štátna pomoc talianskym leteckým spoločnostiam počas pandémie COVID-19 bola v súlade s právom EÚ. Informuje o tom agentúra DPA.
Proti rozhodnutiu možno ešte podať odvolanie na Európsky súdny dvor (SDEÚ), ktorý je najvyšším súdnym tribunálom spoločenstva. Vláda v Ríme poskytla talianskym leteckým spoločnostiam počas pandémie v roku 2020 pomoc vo výške 130 miliónov eur s cieľom kompenzovať straty spôsobené cestovnými obmedzeniami. Európska komisia (EK) toto opatrenie schválila.
Ryanair krok Komisie napadol a Všeobecný súd EÚ mu dal v roku 2023 za pravdu. SDEÚ však toto rozhodnutie zrušil a vec vrátil Všeobecnému súdu na opätovné preskúmanie. Taliansko neskôr podporu svojim leteckým spoločnostiam zvýšilo o ďalších 100 miliónov eur, čo Ryanair opäť napadol, tentoraz neúspešne.
Všeobecný súd rozhodol, že požiadavka, aby letecké spoločnosti, ktoré sa môžu uchádzať o štátnu pomoc, mali v Taliansku prevádzkovú licenciu, nepredstavuje nezákonnú diskrimináciu. Toto kritérium bolo zamerané najmä na spoločnosti, ktoré boli najviac postihnuté cestovnými obmedzeniami v Taliansku v súvislosti s pandémiou COVID-19, konštatoval súd.