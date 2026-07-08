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Oddych? Ani náhodou! Známe Slovenky prežili na dovolenkách zemetrasie aj drámu vo vzduchu

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(Zdroj: pixabay.com)
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BRATISLAVA - Nie všetky dovolenkové príbehy majú idylický priebeh. Kým módnu návrhárku Janu Jurčenko zasiahli obavy fanúšikov po silnom zemetrasení v Karibiku, expartnerka Mareka Fašianga Teraza Bizíková zažila pri návrate domov poriadne napäté chvíle na palube lietadla.

Dovolenkové dni sa pre Janu Jurčenko a Terezu Bizíkovú nezaobišli bez poriadnej dávky stresu. Hoci každá z nich riešila úplne inú situáciu, obe sa podelili o nepríjemné momenty, ktoré im pokazili bezstarostný oddych.

Jurčenko sa momentálne nachádza na polostrove Osa v Kostarike. Po tom, čo médiá informovali o silnom zemetrasení vo Venezuele, jej začali prichádzať desiatky správ od znepokojených fanúšikov. Tí sa obávali, či je ona aj jej rodina v bezpečí. Blondínka preto zverejnila odkaz, v ktorom všetkých upokojila. „Len info pre všetkých, ktorí mi píšete s obavami... Miesto zemetrasenia vo Venezuele je 1700 km od nás. Navyše, zemetrasenia sú na úplne iných tektonických doskách. Sme v poriadku... užívame si krásnu panenskú prírodu a extrémne milých ľudí v Puerto Jiménez,“ napísala na sociálnej sieti.

Nepríjemný zážitok má za sebou aj influencerka Tereza Bizíková. Tá sa po dovolenke vracala domov lietadlom, keď krátko pred pristátím v Košiciach prišlo nečakané oznámenie z kokpitu. „Tesne pred pristávaním nám oznámili, že košické letisko má problémy a nemôžeme pristáť. Tak budeme krúžiť ešte nad letiskom... Ak by sa tento problém nevyriešil, odklonili by naše lietadlo do Krakova,“ opísala fanúšikom situáciu na Instagrame. Ako priznala, nepríjemné chvíle ešte zhoršili silné turbulencie. „Nehovorím o príšerných turbulenciách a neviem, aké manévre vo vzduchu,“ dodala k fotografii, na ktorej pózuje so svojou dcérkou Olíviou napriek nepríjemnej situácii s úsmevom. Zdá sa, že aj keď si známe Slovenky užívajú exotiku či návrat z vysnívanej dovolenky, osud im občas pripraví situácie, na ktoré len tak ľahko nezabudnú. 

Viac o téme: DovolenkaJana JurčenkoTereza Bíziková
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