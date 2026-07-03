Záhadná smrť ôsmaka Adama (†14) pri vatre: Pitva odhalila desivé zranenia, rodina si to nedokáže vysvetliť

LEDNICKÉ ROVNE - Obec Lednické Rovne (okres Púchov) zahalil obrovský smútok a bolesť. Len dva dni pred koncom školského roka prišiel o život 14-ročný ôsmak Adam, ktorý sa tešil na blížiace sa letné prázdniny. Chlapec odišiel na tradičné pálenie vatry kúsok od domu svojej starej mamy, domov sa už však nikdy nevrátil a jeho náhly odchod sprevádzajú desivé a zatiaľ nevysvetlené okolnosti.
O prípade informuje Nový Čas. Smrť obľúbeného žiaka zasiahla celú Základnú školu v Lednických Rovniach, kde namiesto predprázdninovej radosti vládli slzy, ticho a čierne vlajky. Najväčšiu bolesť prežívajú Adamovi rodičia a sestra. Rodina sa zúfalo snaží poskladať posledné momenty chlapcovho života. Podľa svedkov z miesta udalosti sa prítomní rovesníci aj dospelí snažili chlapcovi do príchodu záchranárov poskytnúť prvú pomoc, no zranenia boli fatálne.
„Adamko bol pri vatre. Celé sa to dialo len pár metrov od babičkinho domu, tam mal aj spať. Vôbec netušíme, čo sa stalo. Pitva preukázala, že mal devastačné poranenia brušnej dutiny, mal odtrhnutú pečeň,“ hovoria rodičia, ktorí rázne odmietajú, že by ich syn pil alkohol alebo vyhľadával problémy.
To, čo presne sa pri vatre stalo, zostáva pre rodinu obrovskou záhadou. Otázniky vyvoláva aj fakt, ako sa rodičia o tragédii dozvedeli. Nikto z miesta nešťastia im totiž v noci nezatelefonoval. Krutú ranu osudu im zasadila až policajná hliadka, ktorá im prišla strašnú správu oznámiť ráno k dverám domu.
Srdcervúci odkaz starej mamy do neba
Obrovskú ranu znášajú aj starí rodičia. Babka Janka zverejnila na sociálnej sieti pod Adamovým parte mimoriadne emotívne vyznanie, z ktorého puká srdce: „Zlatíčko naše, už nás neobjímeš, poklad, vnúčik náš najdrahší, najmilovanejší. Čo sa to s tebou stalo, raz sa dozvieme. Milujeme ťa, milovali sme ťa nekonečne a milovať budeme. S dedkom nám to rozum neberie.“
Prípadom sa už intenzívne zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Polícia nateraz kvôli citlivosti celej situácie a nízkemu veku obete odmieta poskytnúť bližšie podrobnosti. „Vzhľadom na citlivosť prípadu, vek maloletého, ako aj na prebiehajúce procesné úkony nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ vyhlásila policajná hovorkyňa Petra Klenková. Zúfalá rodina tak momentálne upiera všetky svoje sily k nádeji, že policajné vyšetrovanie čoskoro vnesie svetlo do záhadných okolností Adamovej smrti.