Astronómovia objavili obrie planéty: Sú ľahšie ako cukrová vata!

WASHINGTON - Vedci objavili dvojicu mimoriadne nezvyčajných exoplanét, ktoré majú rozmery porovnateľné s Jupiterom, no ich hustota je taká nízka, že ju prirovnávajú k cukrovej vate alebo pene na holenie.
Neobyčajný objav prekvapil astronómov
Astronómovia identifikovali dvojicu obrovských exoplanét, ktoré patria medzi najzvláštnejšie objekty objavené mimo našej Slnečnej sústavy. Hoci sú veľké približne ako Jupiter, ich hustota je mimoriadne nízka. Vedci ich preto označujú za takzvané super-puff planéty – extrémne „nafúknuté“ svety tvorené prevažne plynmi.
Výsledky výskumu zverejnil odborný časopis Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. O objave informovala agentúra AP.
Hustota pripomína penu na holenie
Podľa vedúcej výskumu George Dransfieldovej z Oxfordskej univerzity ide o najväčšie doteraz známe planéty s hustotou nižšou, než má cukrová vata.
„Tieto dve planéty majú hustotu porovnateľnú s kopčekom čerstvo nastriekanej peny na holenie,“ uviedla vedkyňa. Podľa nej sú to zároveň najľahšie známe planéty tejto veľkosti.
Sú veľké ako Jupiter, no až 35-krát redšie
Novoobjavené planéty obiehajú okolo hviezdy vzdialenej približne 1 110 svetelných rokov od Zeme v južnom súhvezdí Lietajúca ryba.
Ich rozmery sú porovnateľné s Jupiterom, no v porovnaní s najväčšou planétou našej Slnečnej sústavy sú až 35-krát menej husté.
Vedci ich objavili pomocou družice TESS amerického úradu NASA, ktorá už niekoľko rokov pátra po planétach mimo Slnečnej sústavy. Následne ich vlastnosti spresnili pozorovaniami z pozemských teleskopov.
Zrejme ich tvorí vodík a hélium
Vedci predpokladajú, že planéty pozostávajú predovšetkým z vodíka a hélia. Ich presné chemické zloženie by mal v budúcnosti potvrdiť Vesmírny teleskop Jamesa Webba, ktorý umožňuje detailnejšie skúmať atmosféry vzdialených exoplanét.
Dransfieldová zároveň odhaduje, že tieto svety by mohli mať bielu alebo modrastú farbu v závislosti od oblačnosti. Ružový odtieň pripomínajúci cukrovú vatu však podľa nej neočakáva.
Takýchto planét poznáme len niekoľko desiatok
Takzvané super-puff planéty patria vo vesmíre medzi mimoriadne vzácne objekty. Predpokladá sa, že vznikajú v oblastiach okolo mladých hviezd, kde výrazne prevláda plyn nad prachom. Postupom času pritom prichádzajú o časť materiálu, čím sa ich štruktúra ešte viac zriedi.
NASA doteraz potvrdila existenciu takmer 6 300 exoplanét, no medzi nimi sa nachádza menej než 40 planét patriacich do tejto nezvyčajnej kategórie.
„Skúmaním takýchto výnimočných planetárnych systémov postupne skladáme mozaiku vzniku planét a lepšie chápeme naše miesto vo vesmíre,“ uzavrela George Dransfieldová.