Umelá Katie Price musela opäť pod nôž: Výplň pier sa rozutekala kade-tade! Hrôza, ako vyzerá

LONDÝN - Britská televízna hviezda a bývalá glamour modelka Katie Price opäť púta pozornosť. Tentoraz nie ďalšou plastikou pŕs či dramatickou premenou tváre, ale poriadne nepríjemným problémom, ktorý ju dohnal až na operačný stôl v Bruseli. Jej legendárne napichané pery totiž začali doslova žiť vlastným životom a chirurgovia naháňali jej výplne kade-tade.
Po náročnom období, počas ktorého riešila problémy svojho manžela Leeho Andrewsa zadržiavaného vo väzení v Dubaji, si Katie konečne vydýchla. Len čo sa však situácia doma upokojila, všimla si niečo, čo ju poriadne vydesilo – výplne v perách sa jej začali presúvať tam, kam rozhodne nemali. Jednoducho pretekali po tvári a vytvárali hrozivé hrče na úplne iných miestach, než boli pôvodne.
Modelka preto neváhala ani minútu a zamierila do Bruselu, kde podstúpila korekčný zákrok. Lekári jej odstraňovali jazvy po predchádzajúcich úpravách a riešili aj nepríjemné hrbolčeky nad hornou perou. Práve tie vznikli v dôsledku takzvanej migrácie výplní, keď sa materiál posunie mimo pôvodného miesta.
Výsledok? Opuchnutá tvár, modriny okolo úst a poriadna dávka bolesti. Katie sa so svojím stavom podelila aj na sociálnych sieťach, kde fanúšikom ukázala tvár krátko po zákroku.
„Áno, viem, ako teraz vyzerám. Dala som si odstrániť všetky jazvy na perách a mám ich strašne opuchnuté. Na bolesť som si musela dať CBD a dnes si dávam aj gumové cukríky. Úprimne, bez toho by som to nezvládla,“ priznala bez okolkov.
Fanúšikov zároveň okamžite zaujalo, že jej pery zrazu vyzerajú nezvyčajne tenké. „Nenávidím ich. Pozrite sa na ne. Nemám v nich vôbec nič. Kvôli tomu moje zuby vyzerajú obrovské,“ posťažovala sa svojim sledovateľom.
Pri Katie Price pritom nejde o prvý estetický zákrok. Práve naopak. Počas rokov absolvovala doslova nekonečný zoznam úprav. Od operácií nosa, faceliftov, botoxu a výplní, cez lifting obočia, modeláciu tváre až po množstvo operácií pŕs. Podľa niektorých médií ich mala podstúpiť už neuveriteľných 24.
Zdá sa však, že ani po desiatkach zákrokov nie je spokojná. A keď sa jej pery rozhodli „utiecť“ z miesta určenia, Katie opäť dokázala, že pre dokonalý vzhľad je ochotná vytrpieť takmer čokoľvek. Otázkou zostáva, či je toto už konečná zastávka jej nekonečnej cesty za krásou alebo je ďalšia plastika už za rohom.