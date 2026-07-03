Des a hrôza na kúpalisku v Spišskej Novej Vsi: Zúfalí ľudia v zhnusení utekajú, situácia je neúnosná!

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Horúce letné dni by mali byť časom oddychu a relaxu, no pre návštevníkov a zamestnancov letného kúpaliska v Spišskej Novej Vsi sa zmenili na čisté zúfalstvo. Situácia v areáli sa podľa svedkov stala absolútne neúnosnou. Nájazdy neprispôsobivých občanov, ktorí ignorujú akékoľvek pravidlá slušného správania, robia hluk, ničia majetok a znečisťujú vodu, vyhnali z kúpaliska množstvo slušných rodín.
O šokujúcich detailoch a chystaných tvrdých opatreniach informovala STVR. Svedectvá ľudí, pripomínajú skôr zlý sen než realitu na verejnom kúpalisku. Návštevníci otvorene hovoria o tom, že do bazénov sa už boja vliezť.
„Zažili sme tam močenie do bazénu, z nosa im tiekli sople. Boli sme svedkami toho, ako sa tam rôzne výlučky telesné ocitli v bazéne. Všetko to vypúšťali, utierali do vody,“ opísala realitu jedna z návštevníčok.
Ďalším obrovským problémom je hygiena. „Plávajú bez plaviek, sú v oblečení alebo nahí. Nechcú opustiť bazén. Skáču do bazéna, kopú, ohrozujú aj ostatných plavcov, obmedzujú verejnosť,“ podelila sa o svoje zážitky znechutená plavčíčka.
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Zasahovať musela polícia
Podľa vedenia areálu už nejde len o porušovanie hygieny, ale aj o bezpečnosť. Na dennom poriadku sú vulgárne nadávky, bitky, krádeže a neporiadok v šatniacg. „Zamestnanci sa boja. Je to ťažké a zvrháva sa to tu,“ priznal otvorene riaditeľ Správy telovýchovných zariadení v Spišskej Novej Vsi Vladimír Hovaňák.
Slušní ľudia, ktorí sa pokúsili na porušovanie pravidiel upozorniť, okamžite narazili na agresivitu. „Začali byť agresívni, začali vyhadzovať oni tých ostatných – tých slušných, prispôsobivých. Tým pádom sme radšej kúpalisko opustili,“ doplnila pre televíziu ďalšia zo sklamaných návštevníčok. Do areálu tak museli byť pravidelne privolávané hliadky polície a súkromná bezpečnostná služba (SBS).
Mesto a správa kúpaliska ubezpečujú verejnosť, že voda v bazénoch je vďaka chémii a filtrácii vyhovujúca, čo potvrdzujú aj pravidelné kontroly hygienikov. Kompetentní však odmietajú situáciu ďalej tolerovať a chystajú radikálne kroky. „Sú nejaké dve – tri možnosti, ktoré momentálne riešime. V prvom rade ide o našich občanov mesta Spišská Nová Ves, ktorí prispievajú svojím dielom vo forme daní na chod kúpaliska, aby sa tu cítili bezpečne, komfortne a pohodovo,“ avizuje riaditeľ Hovaňák.