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Po bolestivom rozchode neostala sama: Hospodárová ukázala, kto jej robí spoločnosť!

Príchody na finále Let's Dance - Jana Hospodárová Zobraziť galériu (23)
Príchody na finále Let's Dance - Jana Hospodárová (Zdroj: Ján Zemiar)
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BRATISLAVA - Moderátorka Jana Hospodárová má za sebou náročné obdobie. Po oznámení konca dlhoročného vzťahu moderátorka ukázala, čo jej v týchto dňoch prináša radosť a pokoj.

Jana Hospodárová a Ľuboš Čechovič tvorili pár šesť rokov. Moderátorka včera prostredníctvom videa na sociálnej sieti oznámila, že ich vzťah sa skončil už pred niekoľkými mesiacmi. Rozchod, o ktorom verejnosť informovala až teraz, pritom dvojica približne dva mesiace držala v súkromí. „Milí naši priatelia, je nám ľúto, ale my dvaja sme spolu dotancovali,“ oznámila sympatická blondínka. Ako priznala, nebolo jednoduché odpovedať na otázky o ich vzťahu, ktorý sa v máji definitívne skončil.

Po náročnom období však moderátorka ukazuje, že energiu si vie nájsť na miestach a pri aktivitách, ktoré jej boli vždy blízke. Veľkou súčasťou jej života sú zvieratá – doma sa stará o štyri mačky a troch psov, vtáčiky či rybičky v akváriu a už viackrát ukázala, že jej nerobí problém ani práca okolo nich či starostlivosť o domácnosť. Najnovšie sa po rokoch opäť vrátila ku koňom. Na sociálnej sieti krátko po oznámení rozchodu zverejnila fotografiu zo stajne a k nej pridala odkaz: „Po rokoch opäť v stajničke. Kone sú krásna energia.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janka tak naznačila, že práve chvíle medzi zvieratami jej prinášajú pokoj a dobíjajú ju pozitívnou energiou. Už v minulosti ukázala, že príroda a starostlivosť o zvieratá sú neodmysliteľnou súčasťou jej života.

Viac o téme: RozchodJana Hospodárová
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