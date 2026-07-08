MŽP víta a rešpektuje rozhodnutie OÚ v prípade Istrochemu v Bratislave

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR rešpektuje a víta rozhodnutie Okresného úradu (OÚ) Bratislava, ktorý vyhovel protestom prokurátora v prípade Istrochemu v Bratislave. Envirorezort však zároveň podotýka, že nebol a nie je účastníkom konania. Ako účastníci konania podľa neho zlyhali hlavné mesto a mestská časť Nové Mesto. Informoval o tom odbor komunikácie MŽP SR.
„Ministerstvo životného prostredia nie je a nikdy nebolo účastníkom tohto konania. Ide o zlyhanie účastníkov konania, hlavného mesta aj mestskej časti, ktorí sa mohli a mali odvolať voči rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava,“ skonštatoval odbor komunikácie.
Celý proces určovania povinnej osoby sa tak podľa envirorezortu vráti na začiatok. Ministerstvo si podľa vlastných vyjadrení počká na nové rozhodnutie OÚ Bratislava, ktoré patrí pod rezort vnútra. Ministerstvo zároveň pripomenulo, že pripravilo novelu zákona o environmentálnych záťažiach, ktorú v máji schválila vláda a ktorú majú na stole poslanci parlamentu. Za kľúčové považuje, že nová legislatíva garantuje štátu silné kompetencie na zabezpečenie svojich pohľadávok pri odstraňovaní environmentálnych zaťaží. Ministerstvo preto verí, že tento zákon opozícia podporí.
Zrušenie rozhodnutí víta PS aj Demokrati
Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS) označila za dobrú správu, že okresný úrad bude v prípade zodpovednosti za sanáciu pozemkov v Istrocheme rozhodovať nanovo. Verí, že úrad bude tentoraz rozhodovať férovo a transparentne. „Celý proces budeme ostro sledovať, aby už nedošlo k pochybeniam ako v minulosti,“ odkázala Stohlová na sociálnej sieti.
Zrušenie rozhodnutí OÚ Bratislava z leta 2025, ktorým štát prevzal zodpovednosť za sanáciu envirozáťaží v Istrocheme, vítajú aj mimoparlamentní Demokrati. Zvrat v kauze Istrochem považuje za významný úspech pre ochranu stámiliónov eur daňových poplatníkov na Slovensku. Strana hovorí o porušeniach zákona i o závažných zlyhaniach okresného úradu i šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu (nominant SNS).
„Okresný úrad vo svojich pôvodných rozhodnutiach závažne zlyhal. Ide aj o potvrdenie obrovského zlyhania samotného Tarabu,“ zdôraznil podpredseda strany Michal Kiča s tým, že ministra vyzývajú na definitívne stiahnutie materiálu z pripomienkového konania, ktorým chcel zaviazať štát a envirorezort na odstraňovanie environmentálnej záťaže na náklady slovenských daňových poplatníkov.
OÚ Bratislava vyhovel protestom
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v stredu informoval, že OÚ Bratislava vyhovel protestom prokurátora v prípade Istrochemu. Rozhodnutia o zastavení konania o určení povinnej osoby za environmentálne záťaže boli zrušené. Tri protesty prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave boli podané proti rozhodnutiam o zastavení konania o určení povinnej osoby za environmentálne záťaže v areáli Istrochem. Prokuratúra vysvetlila, že v konaní doposiaľ nebolo preukázané splnenie zákonných podmienok na to, aby povinnosti vzťahujúce sa k odstráneniu environmentálnej záťaže, ktoré by boli inak uložené povinnej osobe, znášal štát.
Areál bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova (CHZJD) v Bratislave, dnešného Istrochemu, kúpil v roku 2022 holding vtedy patriaci súčasnému premiérovi ČR Andrejovi Babišovi. Vlastníkom je spoločnosť Istrochem reality. Sanácia záťaží v areáli Istrochemu je odhadovaná na 350 až 500 miliónov eur.