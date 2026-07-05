Ťažká nehoda na R1: Diaľnicu uzavreli, na miesto smerovali všetky záchranné zložky aj vrtuľník

TEKOVSKÉ NEMCE - Na rýchlostnej ceste R1 pri Tekovských Nemciach v smere od Banskej Bystrice na Nitru došlo dnes popoludní k ťažkej k dopravnej nehode. Zasahoval aj vrtuľník.
Polícia informovala, že v čase o 15.30 hod. došlo na rýchlostnej ceste R1 pri Tekovských Nemciach na 84 km v smere od Banskej Bystrice na Nitru k dopravnej nehode. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Z dôvodu pristávania vrtuľníka bola rýchlostná cesta na čas uzavretá.
Polícia neskôr špecifikovala, že 65-ročný vodič vozidla Mazda 3 pravdepodobne dostal počas jazdy mikrospánok, pričom zišiel s vozidlom mimo cestu a následne sa prevrátilo na strechu. Pri dopravnej nehode utrpel ľahké zranenia. Jeho spolujazdkyňa musela byť so zraneniami letecky transportovaná do nemocnice.
Policajti vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presné príčiny sú predmetom vyšetrovania polície.
"Apelujeme na vodičov, aby nepreceňovali svoje sily, aby si robili pravidelné prestávky a keď cítite únavu, zastavte na bezpečnom mieste a doprajte si odpočinok. Majte na pamäti, že niekoľkominútová prestávka môže zachrániť život váš aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Mikrospánok prichádza nečakane a stačí niekoľko sekúnd, počas ktorých vodič stratí pozornosť a následky môžu byť tragické," odkázala polícia.