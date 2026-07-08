Luxus vystriedala väzba: Slovenský influencer skončil za mrežami v kauze miliónových investičných podvodov

BRATISLAVA - Medzinárodná policajná razia s krycím názvom Midas definitívne stopla biznis skupiny podozrivej z rozsiahlej podvodnej činnosti pri investovaní do kryptomien, ktorá operovala na území Slovenska a Česka. V putách skončilo celkovo 11 osôb, medzi ktorými je aj známy slovenský influencer vystupujúci pod prezývkou Tisci. Skupina mala prostredníctvom pofidérnych platforiem vylákať od viac ako tisícky dôverčivých investorov milióny eur.
Cez projekty ako SEIF FINANCE, SEIF GROUP, SEIF DAO či CRYPTO CARTEL ponúkali zadržaní lákavé investície do kryptomien a NFT. Kým klienti verili, že ich peniaze zarábajú, v skutočnosti zrejme žiadne investície realizované neboli. Podľa polície prevyšuje suma vylákaná od doteraz zistených 1 125 poškodených osôb astronomických 8 400 000 eur.
Podľa dostupných informácií je medzi zadržanými aj Tomáš Štetiar, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Tisci. Na sociálnych sieťach aj vo verejnom priestore sa prezentoval ako úspešný a dravý podnikateľ, pričom sa pravidelne pýšil luxusným životom a neustálym pendlovaním medzi Prahou a Bratislavou. Štetiar stál za vznikom komunity Crypto Cartel, pričom tá spočiatku ponúkala za poplatok školenia, kurzy a vlastné know-how zamerané na obchodovanie s kryptomenami a možnosti zhodnocovania investícií.
Projekt sa propagoval aj prostredníctvom známych slovenských raperov a influencerov. Podľa údajov z Obchodného registra Slovenskej republiky je Tomáš Štetiar jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti CC labs s. r. o., ktorá vznikla v apríli 2024.
Mnohí poškodení priznali, že práve vidina rýchleho zisku ich presvedčila vložiť do systému nemalé sumy, ktoré neskôr na trhu nebolo možné nijakým spôsobom odpredať ani vybrať späť.
Medzinárodná akcia Midas
Rozsiahly zásah s príznačným krycím názvom Midas zorganizovala slovenská polícia v úzkej súčinnosti s českými kolegami, Europolom a Eurojustom. Razie prebehli na viacerých miestach v Bratislave a v Seredi, pričom policajti zadržali celkovo 11 osôb.
Pri domových prehliadkach a prehliadkach iných priestorov zaistili muži zákona rozsiahly majetok, ktorý pravdepodobne pochádza z trestnej činnosti. Medzi zaistenými vecami figurujú luxusné motorové vozidlá, exkluzívne hodinky a drahé šperky, zberateľské investičné predmety vrátane zlatých mincí a tehličiek, kryptoaktíva a hotovosť či veľké množstvo notebookov a mobilných telefónov.
Vyšetrovanie už prinieslo aj prvé tvrdé obvinenia. Na Slovensku bolo vznesené obvinenie štyrom fyzickým osobám, zatiaľ čo v Českej republike čelia obvineniu štyri fyzické a dve právnické osoby. Dňa 2. júla 2026 sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici rozhodol o vzatí do väzby pre všetkých štyroch obvinených na území Slovenska. Celý prípad momentálne dozoruje Krajská prokuratúra v Bratislave.
Pred platformou vopred varovala aj NBS
Celý biznis model okolo platformy Seif finance vyvolával pochybnosti už dlhšiu dobu. Národná banka Slovenska (NBS) pred ním oficiálne varovala už v roku 2024. Siete podvodníkov sa snažili oslovovať aj známe osobnosti zo sveta biznisu.
Policajný zbor v súvislosti s týmto prípadom opätovne apeluje na širokú verejnosť, aby občania zvýšili maximálnu ostražitosť pri investovaní svojich peňazí. Odborníci dôrazne odporúčajú nevkladať kapitál do rúk subjektov a osôb, ktoré nedisponujú oficiálnou licenciou Národnej banky Slovenska. Zároveň platí, že žiadna legitímna investícia nedokáže garantovať automatický a bezrizikový zisk.