Streda8. júl 2026, meniny má Ivan, zajtra Lujza

Luxus vystriedala väzba: Slovenský influencer skončil za mrežami v kauze miliónových investičných podvodov

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky﻿)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA - Medzinárodná policajná razia s krycím názvom Midas definitívne stopla biznis skupiny podozrivej z rozsiahlej podvodnej činnosti pri investovaní do kryptomien, ktorá operovala na území Slovenska a Česka. V putách skončilo celkovo 11 osôb, medzi ktorými je aj známy slovenský influencer vystupujúci pod prezývkou Tisci. Skupina mala prostredníctvom pofidérnych platforiem vylákať od viac ako tisícky dôverčivých investorov milióny eur.

Cez projekty ako SEIF FINANCE, SEIF GROUP, SEIF DAO či CRYPTO CARTEL ponúkali zadržaní lákavé investície do kryptomien a NFT. Kým klienti verili, že ich peniaze zarábajú, v skutočnosti zrejme žiadne investície realizované neboli. Podľa polície prevyšuje suma vylákaná od doteraz zistených 1 125 poškodených osôb astronomických 8 400 000 eur.

Podľa dostupných informácií je medzi zadržanými aj Tomáš Štetiar, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Tisci. Na sociálnych sieťach aj vo verejnom priestore sa prezentoval ako úspešný a dravý podnikateľ, pričom sa pravidelne pýšil luxusným životom a neustálym pendlovaním medzi Prahou a Bratislavou. Štetiar stál za vznikom komunity Crypto Cartel, pričom tá spočiatku ponúkala za poplatok školenia, kurzy a vlastné know-how zamerané na obchodovanie s kryptomenami a možnosti zhodnocovania investícií.

Projekt sa propagoval aj prostredníctvom známych slovenských raperov a influencerov. Podľa údajov z Obchodného registra Slovenskej republiky je Tomáš Štetiar jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti CC labs s. r. o., ktorá vznikla v apríli 2024.

Luxus vystriedala väzba: Slovenský
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Instagram/tiscinko)

Mnohí poškodení priznali, že práve vidina rýchleho zisku ich presvedčila vložiť do systému nemalé sumy, ktoré neskôr na trhu nebolo možné nijakým spôsobom odpredať ani vybrať späť.

Medzinárodná akcia Midas

Rozsiahly zásah s príznačným krycím názvom Midas zorganizovala slovenská polícia v úzkej súčinnosti s českými kolegami, Europolom a Eurojustom. Razie prebehli na viacerých miestach v Bratislave a v Seredi, pričom policajti zadržali celkovo 11 osôb.

Pri domových prehliadkach a prehliadkach iných priestorov zaistili muži zákona rozsiahly majetok, ktorý pravdepodobne pochádza z trestnej činnosti. Medzi zaistenými vecami figurujú luxusné motorové vozidlá, exkluzívne hodinky a drahé šperky, zberateľské investičné predmety vrátane zlatých mincí a tehličiek, kryptoaktíva a hotovosť či veľké množstvo notebookov a mobilných telefónov.

 
 

Vyšetrovanie už prinieslo aj prvé tvrdé obvinenia. Na Slovensku bolo vznesené obvinenie štyrom fyzickým osobám, zatiaľ čo v Českej republike čelia obvineniu štyri fyzické a dve právnické osoby. Dňa 2. júla 2026 sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici rozhodol o vzatí do väzby pre všetkých štyroch obvinených na území Slovenska. Celý prípad momentálne dozoruje Krajská prokuratúra v Bratislave.

Pred platformou vopred varovala aj NBS

Celý biznis model okolo platformy Seif finance vyvolával pochybnosti už dlhšiu dobu. Národná banka Slovenska (NBS) pred ním oficiálne varovala už v roku 2024. Siete podvodníkov sa snažili oslovovať aj známe osobnosti zo sveta biznisu.

Policajný zbor v súvislosti s týmto prípadom opätovne apeluje na širokú verejnosť, aby občania zvýšili maximálnu ostražitosť pri investovaní svojich peňazí. Odborníci dôrazne odporúčajú nevkladať kapitál do rúk subjektov a osôb, ktoré nedisponujú oficiálnou licenciou Národnej banky Slovenska. Zároveň platí, že žiadna legitímna investícia nedokáže garantovať automatický a bezrizikový zisk.

Viac o téme: KryptomenyTisciAkcia Midas
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Polícia rozbila sieť podvodných
Polícia rozbila sieť podvodných investičných platforiem! Škoda presiahla 8,4 milióna eur
Domáce
Ilustračné foto
Podvod za 30-tisíc eur: Žena naletela falošnému policajtovi a bankárovi
Domáce
Ilustračné foto
Národná banka Slovenska bije na poplach: Pozor na TIETO webové stránky, môžete prísť o všetko!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Martin Chlupis a Thomas Stanko, slovenskí basketbaloví reprezentanti do 20 rokov
Martin Chlupis a Thomas Stanko, slovenskí basketbaloví reprezentanti do 20 rokov
Basketbal
Búranie na Miletičke
Búranie na Miletičke
Správy
DPB má nové autobusy, pokračuje masívna obnova vozidlového parku
DPB má nové autobusy, pokračuje masívna obnova vozidlového parku
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Prokuratúra podala obžalobu v prípade investičného podvodu so škodou 24 mil. eur
Domáce
FOTO Tragédia na železnici: Muž
Tragédia na železnici: Muž (†30) vošiel pri Žabokrekoch nad Nitrou do koľajiska! Zrazil ho vlak
Domáce
Tomáš Taraba
MŽP víta a rešpektuje rozhodnutie OÚ v prípade Istrochemu v Bratislave
Domáce
Muž prišiel na skúšku v Prievidzi opitý: Policajti mu namerali vyše 1,5 promile alkoholu
Muž prišiel na skúšku v Prievidzi opitý: Policajti mu namerali vyše 1,5 promile alkoholu
Trenčín

Zahraničné

Ilustračné foto
Európska komisia odmietla Trumpove ambície voči Grónsku aj hrozby Španielsku
Zahraničné
Súd EÚ zamietol sťažnosť
Súd EÚ zamietol sťažnosť Ryanairu proti talianskej štátnej pomoci
Zahraničné
Mrazivé zábery z bezpečnostnej
Mrazivé zábery z bezpečnostnej kamery: Masívny zosuv BAHNA a stavebný nákladiak sa začal valiť na ľudí!
Zahraničné
Slovensko má nedostatky v
Slovensko má nedostatky v boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov
Zahraničné

Prominenti

Katie Price
Šokujúce spomienky Katie Price: Šesť týždňov v sídle Playboya... Misy plné kokaínu a divoké orgie!
Zahraniční prominenti
Príchody na finále Let's
Po bolestivom rozchode neostala sama: Hospodárová ukázala, kto jej robí spoločnosť!
Domáci prominenti
Princ Harry si brúsil
Princ Harry si brúsil zuby na tučné odškodné: Prehratý súdny spor s médiami ho vyjde draho!
Zahraniční prominenti
Legolas v šou Are
Legolas odhaľuje šokujúce momenty z reality šou: Toto je už aj na mňa priveľa!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Deti sa hrali, kým
Deti sa hrali, kým vtáky padali k zemi: Mesto zamoril jedovatý dioxínový mrak
Zaujímavosti
Inžiniersky zázrak antického sveta:
Inžiniersky zázrak antického sveta: Eupalinov tunel na Samose prežil dodnes
dromedar.sk
Louise Garrodová
Vysnívala si pôrod v záhrade pod holým nebom: Internet ju vysmial, napokon všetko zmenila nečakaná komplikácia
Zaujímavosti
Ilustrácia zobrazujúca hviezdu TOI-791
Astronómovia objavili obrie planéty: Sú ľahšie ako cukrová vata!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk
Na Slovensku rastie rýchlejšie
Na Slovensku rastie rýchlejšie ako zvyšok ekonomiky: Viete, o aký sektor ide?
hashtag.sk
FOTO Naša redaktorka absolvovala vyšetrenie
Za pár minút a bez výmenného lístka: Skúsili sme vyšetrenie, aké ponúka jediné laboratórium na Slovensku
Domáce

Ekonomika

NATO odkrylo najnovšie čísla: Slovensko míňa na obranu rekordné sumy, splniť nové ciele však bude problém!
NATO odkrylo najnovšie čísla: Slovensko míňa na obranu rekordné sumy, splniť nové ciele však bude problém!
Smutná vizitka štátu: Naše zdravotníctvo je na dne Európy, Slováci strácajú trpezlivosť a obracajú sa na AI!
Smutná vizitka štátu: Naše zdravotníctvo je na dne Európy, Slováci strácajú trpezlivosť a obracajú sa na AI!
Štát pošle Hornonitrianskym baniam takmer 13 miliónov eur: Peniaze majú pomôcť s koncom uhlia
Štát pošle Hornonitrianskym baniam takmer 13 miliónov eur: Peniaze majú pomôcť s koncom uhlia
Šialenstvo na burze: Samsung prepisuje históriu, rekordné zisky z AI čipov však investorov paradoxne vydesili!
Šialenstvo na burze: Samsung prepisuje históriu, rekordné zisky z AI čipov však investorov paradoxne vydesili!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Zdrvený kouč Egypta odhodil zábrany: Všetko je o peniazoch, Messiho chcú na turnaji čo najdlhšie
MS VO FUTBALE 2026 Zdrvený kouč Egypta odhodil zábrany: Všetko je o peniazoch, Messiho chcú na turnaji čo najdlhšie
MS vo futbale
Silverstone V SPÄTNOM ZRKADLE: Obavy sa (ne)potvrdili, Antonelliho smola a Verstappenov hnev
Silverstone V SPÄTNOM ZRKADLE: Obavy sa (ne)potvrdili, Antonelliho smola a Verstappenov hnev
Formula 1
MS VO FUTBALE 2026 Obrovský hnev egyptského trénera po vypadnutí: To, čo sa nám stalo, nebolo fér
MS VO FUTBALE 2026 Obrovský hnev egyptského trénera po vypadnutí: To, čo sa nám stalo, nebolo fér
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Toto bude jazda: Pozrite si program štvrťfinále MS a nenechajte si ujsť ani minútu
MS VO FUTBALE 2026 Toto bude jazda: Pozrite si program štvrťfinále MS a nenechajte si ujsť ani minútu
MS vo futbale

Auto-moto

Dacia Striker: toto je jediné auto, ktoré budete potrebovať
Dacia Striker: toto je jediné auto, ktoré budete potrebovať
Predstavujeme
FOTO/VIDEO: BMW X5 5. generácie - Neue Klasse obor s verziou na elektrinu i vodík
FOTO/VIDEO: BMW X5 5. generácie - Neue Klasse obor s verziou na elektrinu i vodík
Modely
Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Doprava
BYD Dolphin G DM-i v Bratislave: priestranný a výnimočný so zaujímavou cenou
BYD Dolphin G DM-i v Bratislave: priestranný a výnimočný so zaujímavou cenou
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Pohovor po rokoch: Takto sa pripravíte na hľadanie práce, ak ste nemenili zamestnávateľa celé dekády
Pohovor po rokoch: Takto sa pripravíte na hľadanie práce, ak ste nemenili zamestnávateľa celé dekády
Hľadám prácu
Od chronického sťažovateľa po tichého jedáka: 6 typov kolegov, ktorých nájdete v každom jednom office
Od chronického sťažovateľa po tichého jedáka: 6 typov kolegov, ktorých nájdete v každom jednom office
O práci s humorom
Letné tábory na účet zamestnávateľa? Využite rekreačný poukaz a ušetrite na programe pre deti
Letné tábory na účet zamestnávateľa? Využite rekreačný poukaz a ušetrite na programe pre deti
Rady, tipy a triky
Prieskum: Firmy home office nerušia, hľadajú skôr hybridný model
Prieskum: Firmy home office nerušia, hľadajú skôr hybridný model
Prostredie práce

Varenie a recepty

Čo piť počas horúčav? 3 domáce limonády, ktoré uhasia smäd lepšie ako čistá voda.
Čo piť počas horúčav? 3 domáce limonády, ktoré uhasia smäd lepšie ako čistá voda.
Trháte v záhrade prvé uhorky? Urobte z nich tento božsky krémový šalát po americky.
Trháte v záhrade prvé uhorky? Urobte z nich tento božsky krémový šalát po americky.
Letné stolovanie: Prečo dať do vína mrazené hrozno namiesto ľadu
Letné stolovanie: Prečo dať do vína mrazené hrozno namiesto ľadu
Rady a tipy
Čierne ríbezle: Lokálna superpotravina, ktorá schová exotiku do vrecka
Čierne ríbezle: Lokálna superpotravina, ktorá schová exotiku do vrecka
Rady a tipy

Technológie

VIDEO: Rusi tvrdia, že našli odpoveď na ukrajinské FPV drony. Ukázali náboj, ktorý sa po výstrele rozdelí na tri časti a zvyšuje šancu zásahu
VIDEO: Rusi tvrdia, že našli odpoveď na ukrajinské FPV drony. Ukázali náboj, ktorý sa po výstrele rozdelí na tri časti a zvyšuje šancu zásahu
Armádne technológie
Trump vyhlásil prímerie s Iránom za mŕtve. USA spustili masívne útoky na viac ako 80 cieľov, Teherán odpovedal raketami
Trump vyhlásil prímerie s Iránom za mŕtve. USA spustili masívne útoky na viac ako 80 cieľov, Teherán odpovedal raketami
Moderná vojna a konflikty
Kométa 3I/ATLAS môže byť staršia než Slnko. Vedci v nej našli chemický podpis z dávneho cudzieho sveta
Kométa 3I/ATLAS môže byť staršia než Slnko. Vedci v nej našli chemický podpis z dávneho cudzieho sveta
Vesmír
Antarktída zamrzla milióny rokov pred Arktídou. Vedci možno konečne zistili, čo jej dalo obrovský náskok
Antarktída zamrzla milióny rokov pred Arktídou. Vedci možno konečne zistili, čo jej dalo obrovský náskok
Veda a výskum

TN LIVE

Basketbalisti Levíc sa opäť pokúsia o prienik do Ligy majstrov. Prvou prekážkou bude fínsky majster
Basketbalisti Levíc sa opäť pokúsia o prienik do Ligy majstrov. Prvou prekážkou bude fínsky majster
Šport
Pozrite sa večer na oblohu. Uvidíte dvoch poslov gréckych bohov. Poznáte ich príbeh?
Pozrite sa večer na oblohu. Uvidíte dvoch poslov gréckych bohov. Poznáte ich príbeh?
Domáce
Otázka osudu Grónska je opäť na stole. Nie je na predaj, vyhlásila dánska premiérka
Otázka osudu Grónska je opäť na stole. Nie je na predaj, vyhlásila dánska premiérka
Zahraničné
Osud krajnej pravice v europarlamente je otázny. Skupina, ktorej súčasťou je aj hnutie Republika, môže prísť o veľa
Osud krajnej pravice v europarlamente je otázny. Skupina, ktorej súčasťou je aj hnutie Republika, môže prísť o veľa
Zahraničné

Bývanie

Vyzerá ako bežný dom, no postavili ho geniálne. Klímu v lete ani netreba, na kúrenie minú z energií len minimum
Vyzerá ako bežný dom, no postavili ho geniálne. Klímu v lete ani netreba, na kúrenie minú z energií len minimum
V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
Riešime bazén na malý pozemok: S akými rozmermi a rátať a prečo potrebujete viac miesta, ako sa môže zdať?
Riešime bazén na malý pozemok: S akými rozmermi a rátať a prečo potrebujete viac miesta, ako sa môže zdať?

Pre kutilov

Urobte z uhlovej brúsky stolovú pílu: Šikovný trik na dokonale presné rezy
Urobte z uhlovej brúsky stolovú pílu: Šikovný trik na dokonale presné rezy
Náradie a stroje
Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Dvor a záhrada
Betónová dlažba nemusí slúžiť len na spevnené plochy. Takto si z nej vyrobíte lavičku a stojan na bicykle
Betónová dlažba nemusí slúžiť len na spevnené plochy. Takto si z nej vyrobíte lavičku a stojan na bicykle
Dvor a záhrada
Druhá vlna júlovej výsadby: 5 plodín, ktoré stihnú dozrieť a prinesú vám bohatú úrodu do jesene
Druhá vlna júlovej výsadby: 5 plodín, ktoré stihnú dozrieť a prinesú vám bohatú úrodu do jesene
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Pretty Woman, Notting Hill či Duch: Uhádnete romantický film podľa jednej indície?
Zahraničné celebrity
KVÍZ: Pretty Woman, Notting Hill či Duch: Uhádnete romantický film podľa jednej indície?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mrazivé zábery z bezpečnostnej
Zahraničné
Mrazivé zábery z bezpečnostnej kamery: Masívny zosuv BAHNA a stavebný nákladiak sa začal valiť na ľudí!
Tragédia na železnici: Muž
Domáce
Tragédia na železnici: Muž (†30) vošiel pri Žabokrekoch nad Nitrou do koľajiska! Zrazil ho vlak
Luxus vystriedala väzba: Slovenský
Domáce
Luxus vystriedala väzba: Slovenský influencer skončil za mrežami v kauze miliónových investičných podvodov
Boeing 737 spoločnosti K2
Zahraničné
MIMORIADNE Nad Arabským morom zmizol Boeing 737: Posádka krátko predtým hlásila technické problémy

Ďalšie zo Zoznamu