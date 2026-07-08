Európska komisia odmietla Trumpove ambície voči Grónsku aj hrozby Španielsku

BRUSEL - Európska komisia (EK) očakáva, že Spojené štáty budú naďalej dodržiavať svoje záväzky v oblasti obchodu a opakované vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa o potrebe USA prevziať kontrolu nad Grónskom. Hovorca EK Olof Gill v stredu na tlačovom brífingu v Bruseli zdôraznil, že Európska únia (EÚ) bude naďalej chrániť záujmy všetkých svojich členských štátov vrátane Španielska a Dánska.
Trump v stredu počas summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare oznámil, že nariadil prerušiť všetku obchodnú výmenu medzi Spojenými štátmi a Španielskom. Zároveň označil Grónsko za „veľký problém“ pre USA. Zopakoval, že arktický ostrov Washington potrebuje nielen pre vlastnú bezpečnosť, ale aj pre bezpečnosť celého sveta.
„Očakávame, že USA dodržia svoje záväzky vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia, tak ako sme my dodržali tie naše,“ poznamenal Gill s odkazom na obchodnú dohodu podpísanú minulý rok medzi Bruselom a Washingtonom. Postoj EK v tejto otázke je jasný, konzistentný a nezmení sa, pripomenul. „Ako sme už uviedli, obchod medzi EÚ a Spojenými štátmi je hlboko prepojený a vzájomne prospešný. Zachovanie tohto vzťahu je preto v našom spoločnom záujme,“ podotkol.
V súvislosti s Trumpovými ambíciami ovládnuť Grónsko Gill zdôraznil, že najväčší ostrov sveta je autonómnym územím Dánskeho kráľovstva a o jeho budúcnosti môžu rozhodovať iba obyvatelia Grónska a Dánska. „Územná celistvosť, národná suverenita a nedotknuteľnosť hraníc sú základnými zásadami medzinárodného práva. Sú nevyhnutné nielen pre EÚ, ale aj pre krajiny po celom svete. Neprestaneme brániť tieto zásady a EÚ vyjadruje plnú solidaritu s Dánskom a obyvateľmi Grónska,“ dodal hovorca EK.