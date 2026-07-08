Legolas odhaľuje šokujúce momenty z reality šou: Toto je už aj na mňa priveľa!

THAJSKO - Legolas žasne nad rýchlosťou, akou si ostatní budujú vzťahy! Počas nakrúcania šou Are You The One prezradil, že alkohol v dome odviaže ľudí a vytvára situácie, ktoré by za normálnych okolností nenastali.
Legolas, vlastným menom Tomáš Kšenzuliak je veľmi pokojný a výrazný typ, ktorý nepotrebuje veľa slov ani okázalé gestá. Rád sa ale podelí o svoj názor. Je veľmi láskavej povahy, na čo v minulosti už doplatil. Má veľmi špecifický zmysel pre humor a nebojí sa hlbokých debát. Žije skromne pod jednou strechou so svojou mamou a spoločnými silami sa snaží dom zveľadiť. Má rád jednoduchosť, na prehnanú okázalosť je alergický. Jeho životným snom je mať vlastnú automobilku.
Jeho predchádzajúce vzťahy pre neho boli sklamaním, aj napriek tomu sa snaží pozerať do budúcnosti a žiť prítomnosťou. Hľadá partnerku, ktorá bude úprimná, nebude riešiť svoje bývalé vzťahy, bude mať zmysel pre humor a bude s ním chcieť spoznávať svet. Lásku hľadal aj v reality show Mama, ožeň ma! Neznáša aroganciu a pretvárku. „Na ženách si cením úprimnosť. Nie je nič horšie, než klamstvá.“
V projekte Are You The One má občas pocit, že sa ocitol v inom svete. „Ja potrebujem dlho na to, aby som si vybudol vzťah a hlavne dôveru medzi mnou a partnerkou. A je mi záhada, že to tak rýchlo ide u ostatných...“ Otázkou teda je, či boli aj momenty, kedy si povedal - toto je už priveľa: „Beriem to tak, že všetci sme dospelí a nech si každý robí čo uzná za vhodné...“ povedal pre Topky s tým, že alkohol dokáže odviazať ľudí a navodiť situácie, ktoré by sa za normálnych okolností nestali... A čo ho teda zaskočilo najviac? Alebo kto? Odpoveď sa dozviete vo videu...
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