Toto mu nevie zabudnúť: Czoborová sa vyhrabala zo sklamania, ale za akú cenu?

BRATISLAVA - Bývalá fitneska a trénerka Zora Czoborová sa po rokoch vrátila k jednému z najznámejších vzťahov svojho života, ktorý tvorila s bývalým hokejistom NHL Žigmundom Pálffym.
Dvojica tvorila pár približne päť rokov na prelome tisícročí a ich vzťah patril v tom čase medzi najviac sledované spojenia slovenského športu a šoubiznisu. Spolu prežili aj obdobie v USA počas Pálffyho pôsobenia v Los Angeles Kings, kde ich vzťah postupne prešiel do dramatického konca. V podcaste Pohľady generácií sa Czoborová k tomuto obdobiu otvorene vrátila a priznala, že rozchod pre ňu dodnes nesie silný emocionálny odtlačok. „Verejnosť vie, že som mala dlhší vzťah s jedným hokejistom a ten rozchod bol pre mňa veľmi ťažký lebo to bolo veľmi veľké sklamanie sa v človeku,“ povedala.
Zároveň naznačila, že ju zasiahlo aj to, ako bola po rozchode vnímaná verejnosťou a akým spôsobom sa jej meno spájalo s celým príbehom. „Po tej stránke ako to ustál a do akého svetla ma ako bývalú partnerku postavil, pričom on vedel, že to nie je tak,“ uviedla s tým, že dnes už s bývalým partnerom dokážu komunikovať bez konfliktov. „Dnes sme na úrovni ľudí, ktorí sa vedia pozhovárať,“ dodala. Czoborová zároveň opísala, že počas vzťahu sa snažila naplno prispôsobiť životu vrcholového športovca. „V druhom rade bolo pre mňa veľmi bolestivé to, že ja som sa snažila byť partnerka vrcholového športovca, takže ja som moju kariéru dala bokom a to podhubie, zázemie som robila najlepšie ako som vedela,“ povedala.
Ako ďalej priznala, spätne vníma toto obdobie ako veľmi intenzívne a jednostranne obetované vzťahu. „Ako bývalý športovec, majster sveta, som presne vedela, čo potrebuje, takže som sa snažila ten môj život venovať na 100 % jemu,“ uviedla. Zároveň dodala, že skutočná bolesť prišla až neskôr. „Až po skončení vzťahu sa väčšinou dozvieš, čo všetko sa dialo za tvojím chrbtom a bolo to veľmi bolestivé,“ povedala bez toho, aby špecifikovala konkrétne okolnosti.
Ich vzťah sa mal skončiť počas pôsobenia v USA, kde sa podľa vtedajších médií riešil aj konflikt v domácnosti a zásah polície. Napriek búrlivému rozchodu však dnes obaja podľa jej slov dokážu komunikovať s odstupom a bez otvorených konfliktov.
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