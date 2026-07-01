Turista pózoval na vrchole, potom prišiel FATÁLNY pád! Desivé VIDEO zachytáva posledné sekundy, krik a plač

MARICÁ - Na populárnej turistickej trase Pedra do Macaco v brazílskom meste Maricá sa v nedeľu (28. 6.) ráno odohrala tragédia. Turista Caio Rocha Aguiar Arrabal (44) sa zrútil zo skalného výhľadu len pár sekúnd po tom, čo si na vrchole urobil fotografiu. Osudný moment zachytila kamera jeho spoločníčky, ktorá ho pri zostupe varovala, aby bol opatrný — o pár sekúnd už kričala od hrôzy.
Caio vystúpil na vrchol skalného útvaru, ktorý sa týči približne 150 metrov nad terénom, aby si spravil snímku z obľúbeného výhľadu. Keď sa pokúšal zliezť späť, pošmykol sa a spadol do priepasti. Video zachytáva, ako jeho spoločníčka najprv upozorňuje na nebezpečný terén, no následne už len bezmocne kričí.
Upozornenie: Video nie je vhodné pre citlivé povahy!
Podľa portálu Need To Know išlo o Caiovu prvú túru na tejto trase. Bol súčasťou tímu, ktorý sprevádzal skupinu turistov z Araruamy, no ešte nemal oficiálnu licenciu horského sprievodcu — s trasou sa išiel len oboznámiť.
Záchranná operácia sa začala o 11:40 h miestneho času, no prístup k miestu pádu bol mimoriadne komplikovaný. „Bol to veľmi komplexný zásah. Terén bol extrémne náročný, museli sme postupovať cez hustý porast a šplhať s lanami,“ uviedol Matheus Moura z miestnej civilnej obrany pre miestne médiá. Na pomoc bol privolaný aj vrtuľník. Keď sa tím k Caioovi dostal, muž už svojim zraneniam podľahol.
Trasa je jednoduchá, no vrchol vyžaduje skúsenosti
Chodník Pedra do Macaco sa tiahne v dĺžke približne 700 metrov a dosahuje nadmorskú výšku približne 230 metrov. Väčšinu chodníka turisti považujú za nenáročnú, no posledný úsek — výstup na skalný výbežok — si vyžaduje skúsenosti s lezením a istú dávku technickej zručnosti.
Vrchol je pritom mimoriadne lákavý pre návštevníkov, ktorí si tam pravidelne robia fotografie. Miesto už bolo dejiskom viacerých nehôd. Podľa Mouru Caio pri zostupe zvolil nesprávnu stranu skaly, čo sa mu stalo osudným.