Streda1. júl 2026, meniny má Diana, zajtra Berta

Turista pózoval na vrchole, potom prišiel FATÁLNY pád! Desivé VIDEO zachytáva posledné sekundy, krik a plač

Caio Rocha Aguiar Arrabal zomrel po tom, čo sa vyfotil na vrchole Zobraziť galériu (2)
Caio Rocha Aguiar Arrabal zomrel po tom, čo sa vyfotil na vrchole (Zdroj: Facebook/Rocha Caio, Repro foto Facebook/Terceirocanal Dourados)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

MARICÁ - Na populárnej turistickej trase Pedra do Macaco v brazílskom meste Maricá sa v nedeľu (28. 6.) ráno odohrala tragédia. Turista Caio Rocha Aguiar Arrabal (44) sa zrútil zo skalného výhľadu len pár sekúnd po tom, čo si na vrchole urobil fotografiu. Osudný moment zachytila kamera jeho spoločníčky, ktorá ho pri zostupe varovala, aby bol opatrný — o pár sekúnd už kričala od hrôzy.

Caio vystúpil na vrchol skalného útvaru, ktorý sa týči približne 150 metrov nad terénom, aby si spravil snímku z obľúbeného výhľadu. Keď sa pokúšal zliezť späť, pošmykol sa a spadol do priepasti. Video zachytáva, ako jeho spoločníčka najprv upozorňuje na nebezpečný terén, no následne už len bezmocne kričí.

Upozornenie: Video nie je vhodné pre citlivé povahy!

Podľa portálu Need To Know išlo o Caiovu prvú túru na tejto trase. Bol súčasťou tímu, ktorý sprevádzal skupinu turistov z Araruamy, no ešte nemal oficiálnu licenciu horského sprievodcu — s trasou sa išiel len oboznámiť.

Caio Rocha Aguiar Arrabal
Zobraziť galériu (2)
Caio Rocha Aguiar Arrabal  (Zdroj: Facebook/Rocha Caio)

Záchranná operácia sa začala o 11:40 h miestneho času, no prístup k miestu pádu bol mimoriadne komplikovaný. „Bol to veľmi komplexný zásah. Terén bol extrémne náročný, museli sme postupovať cez hustý porast a šplhať s lanami,“ uviedol Matheus Moura z miestnej civilnej obrany pre miestne médiá. Na pomoc bol privolaný aj vrtuľník. Keď sa tím k Caioovi dostal, muž už svojim zraneniam podľahol.

Trasa je jednoduchá, no vrchol vyžaduje skúsenosti

Chodník Pedra do Macaco sa tiahne v dĺžke približne 700 metrov a dosahuje nadmorskú výšku približne 230 metrov. Väčšinu chodníka turisti považujú za nenáročnú, no posledný úsek — výstup na skalný výbežok — si vyžaduje skúsenosti s lezením a istú dávku technickej zručnosti.

Vrchol je pritom mimoriadne lákavý pre návštevníkov, ktorí si tam pravidelne robia fotografie. Miesto už bolo dejiskom viacerých nehôd. Podľa Mouru Caio pri zostupe zvolil nesprávnu stranu skaly, čo sa mu stalo osudným.

Viac o téme: TragédiaPádBrazíliaCaio Rocha Aguiar ArrabalPedra do Macaco
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Na mieste zasahoval aj
Tragédia v rakúskych Alpách: Mladý český horolezec zahynul po páde
Zahraničné
VIDEO Desivé zábery z
VIDEO Desivé zábery z Tatier: Turistický chodník sa zmenil na dravú rieku, boj o život pod Rysmi!
Domáce
Hillary Dawa utrpel omrzliny.
Hyenizmus turistov na Mont Evereste: Šerpu nechali umrieť na vrchole! Po šiestich dňoch sa doplazil do bezpečia
Zahraničné
Tragédia na najvyššej hore
Tragédia na najvyššej hore USA: Pri výstupe zahynuli traja horolezci, ďalší bojuje o život
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Toto sú najväčšie mýty o vplyve slnka na našu kožu: Niektorým z nich stále veríte aj vy, výsledkom môže byť problém
Toto sú najväčšie mýty o vplyve slnka na našu kožu: Niektorým z nich stále veríte aj vy, výsledkom môže byť problém
Zoznam TV
Obrovský úspech! Ďurovčíkov Zvonár zvalcoval Rumunsko: 3000 ľudí kričalo Bravóóó
Obrovský úspech! Ďurovčíkov Zvonár zvalcoval Rumunsko: 3000 ľudí kričalo Bravóóó
Prominenti
Erika Kandráčová pred veľkou zmenou v živote: Priznáva nervozitu, toto ju desí najviac
Erika Kandráčová pred veľkou zmenou v živote: Priznáva nervozitu, toto ju desí najviac
Prominenti

Domáce správy

Krvavý konflikt v Košiciach!
Krvavý konflikt v Košiciach! Muža dobodali, zraneniam napokon podľahol
Domáce
Nový slovenský rekord! V
Nový slovenský rekord! V Nitrianskom kraji malo padnúť neuveriteľných 41,3 °C
Domáce
Dramatická záchrana v Malej
Dramatická záchrana v Malej Fatre: Muža zasypala zemina vo výkope
Domáce
Dráma v Lúčanskej Malej Fatre: Muža zasypala zem vo výkope, zasahovali všetky záchranné zložky
Dráma v Lúčanskej Malej Fatre: Muža zasypala zem vo výkope, zasahovali všetky záchranné zložky
Žilina

Zahraničné

FOTO Caio Rocha Aguiar Arrabal
Turista pózoval na vrchole, potom prišiel FATÁLNY pád! Desivé VIDEO zachytáva posledné sekundy, krik a plač
Zahraničné
Hrôza na palube: Boeing
Hrôza na palube: Boeing narazil chvostom do dráhy! A tým sa dráma neskončila
Zahraničné
Nebezpečný trend na TikToku
Nebezpečný trend na TikToku znepokojuje lekárov: Mladí ľudia propagujú zlozvyk spájaný s rakovinou
Zahraničné
Ľudia sa osviežujú vo
Riešenie horúčav má politickú dohru: Francúzska vláda môže čeliť hlasovaniu o nedôvere
Zahraničné

Prominenti

Talkšou U Adely, Adela
Vinczeová dostala v Čechách STOku: Je talkshow končí skôr, ako sa plánovalo!
Domáci prominenti
Jindřich Plachta
Tajný rozvod českého herca: Jeho deti nemali ani tušenia!
Osobnosti
Známe Slovenky
Vysoké teploty vyzliekli známe Slovenky: Uff, pri pohľade na ich telá sa zapotíte znova!
Domáci prominenti
Angelina Jolie
Úprimné priznanie Angeliny Jolie: Takto vyzerá jej ľúbostný život od rozvodu s Bradom Pittom
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Koniec s nepríjemným telesným
Koniec s nepríjemným telesným zápachom: Dermatologička má šokujúcu radu! Stačí použiť TÚTO bežnú vec
Zaujímavosti
Nebezpečný trend na TikToku
Nebezpečný trend na TikToku znepokojuje lekárov: Mladí ľudia propagujú zlozvyk spájaný s rakovinou
Zahraničné
Prelom zo Slovenska: Voda
Prelom zo Slovenska: Voda sa môže čistiť sama, vedci sú v šoku z výsledkov
Zaujímavosti
Cholesterol v tomto nečakanom
Cholesterol v tomto nečakanom orgáne môže byť prvým varovaním pred infarktom
vysetrenie.sk

Dobré správy

Ručne robené kabelky z
Ručne robené kabelky z Rožňavy sa nosia v Česku aj v Japonsku: Poznáte značku Ammyla?
feminity.sk
Dynamický ICT sektor, ktorý
Dynamický ICT sektor, ktorý na Slovensku stále rastie: Čo tieto firmy potrebujú pre úspech?
hashtag.sk
Nečakané problémy na dovolenke?
Nečakané problémy na dovolenke? Toto riešenie využíva čoraz viac slovenských rodín
dromedar.sk
Ženy menia spôsob opaľovania:
Ženy menia spôsob opaľovania: Tento trend úplne valcuje leto!
feminity.sk

Ekonomika

Megabiznis na obzore: Štátu sa otvára jedinečná príležitosť ovládnuť najziskovejšiu firmu na Slovensku!
Megabiznis na obzore: Štátu sa otvára jedinečná príležitosť ovládnuť najziskovejšiu firmu na Slovensku!
Kľúčová križovatka už mení dopravu v Bratislave: Čísla hovoria jasne, čo bude s tunelom Karpaty? (foto)
Kľúčová križovatka už mení dopravu v Bratislave: Čísla hovoria jasne, čo bude s tunelom Karpaty? (foto)
Dôchodok na účet či v hotovosti? Končí jedna éra, takto dnes väčšina seniorov dostáva penziu!
Dôchodok na účet či v hotovosti? Končí jedna éra, takto dnes väčšina seniorov dostáva penziu!
Rýchlovlaky cez Slovensko sú opäť v hre: Péter Magyar otvoril zamrznutý megaprojekt za miliardy!
Rýchlovlaky cez Slovensko sú opäť v hre: Péter Magyar otvoril zamrznutý megaprojekt za miliardy!

Šport

Francúzsko – Švédsko: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
Francúzsko – Švédsko: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
MS vo futbale
Mexiko – Ekvádor: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
Mexiko – Ekvádor: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Nórsko ďalšie zaváhanie európskeho tímu nedopustilo! Severania oslavujú postup
MS VO FUTBALE 2026 Nórsko ďalšie zaváhanie európskeho tímu nedopustilo! Severania oslavujú postup
MS vo futbale
Bizarná stopka pre slovenského tenistu: Molčana na Wimbledone nezastavil súper, ale tma
Bizarná stopka pre slovenského tenistu: Molčana na Wimbledone nezastavil súper, ale tma
Wimbledon

Auto-moto

TEST: Citroen C5 Aircross - ešte väčší rodinnný maco s vylepšeniami v takmer každom ohľade
TEST: Citroen C5 Aircross - ešte väčší rodinnný maco s vylepšeniami v takmer každom ohľade
Klasické testy
NDS začne s obnovou vyše dvojkilometrového ťahu Prešovskej cesty v Košiciach
NDS začne s obnovou vyše dvojkilometrového ťahu Prešovskej cesty v Košiciach
Doprava
FOTO: Volkswagen ID. Polo GTI detailne
FOTO: Volkswagen ID. Polo GTI detailne
Predstavujeme
NDS ukončila práce na viacerých mostoch liptovskej časti diaľnice D1
NDS ukončila práce na viacerých mostoch liptovskej časti diaľnice D1
Doprava

Kariéra a motivácia

Chcete v práci uspieť? Osvojte si TÚTO schopnosť, ktorú ani AI nenahradí!
Chcete v práci uspieť? Osvojte si TÚTO schopnosť, ktorú ani AI nenahradí!
Motivácia a produktivita
Vaše CV môže byť dokonalé, no robot ho vyradí. Ako pripraviť životopis na AI vyhodnocovanie?
Vaše CV môže byť dokonalé, no robot ho vyradí. Ako pripraviť životopis na AI vyhodnocovanie?
CV a motivačný list
Vyhorenie v práci rastie, ale zamestnanci neodchádzajú. Dôvod vás prekvapí!
Vyhorenie v práci rastie, ale zamestnanci neodchádzajú. Dôvod vás prekvapí!
Vyhorenie
Teploty v tieni nad 30 stupňov? Inšpektori práce pripomínajú, čo vám zamestnávateľ v horúčavách musí zabezpečiť
Teploty v tieni nad 30 stupňov? Inšpektori práce pripomínajú, čo vám zamestnávateľ v horúčavách musí zabezpečiť
Prostredie práce

Varenie a recepty

Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Ako zachrániť presolenú polievku: Zemiak, ryža a iné triky
Ako zachrániť presolenú polievku: Zemiak, ryža a iné triky
Rady a tipy
Koniec školy: Ako vybrať darček pre učiteľku a potešiť deti
Koniec školy: Ako vybrať darček pre učiteľku a potešiť deti
Rady a tipy

Technológie

Slováci môžu byť ďalší na rane. Experti odhalili sieť 236-tisíc falošných webov, ktoré ťa pripravia o peniaze
Slováci môžu byť ďalší na rane. Experti odhalili sieť 236-tisíc falošných webov, ktoré ťa pripravia o peniaze
Správy
Google varuje pred plánom EÚ. Tvrdí, že nové pravidlá môžu ohroziť tvoje súkromie
Google varuje pred plánom EÚ. Tvrdí, že nové pravidlá môžu ohroziť tvoje súkromie
Správy
Vo vesmíre objavili planéty, ktoré nedávajú zmysel. Sú veľké ako Jupiter, ale redšie než cukrová vata
Vo vesmíre objavili planéty, ktoré nedávajú zmysel. Sú veľké ako Jupiter, ale redšie než cukrová vata
Vesmír
Rolovací smartfón od Samsungu je bližšie, než sa zdalo. Namiesto skladania má obrazovku vysúvať z tela
Rolovací smartfón od Samsungu je bližšie, než sa zdalo. Namiesto skladania má obrazovku vysúvať z tela
Samsung

TN LIVE

Žijete v stredoveku, kričala žena. Nahnevalo ju rozdelenie pláže na mužský a ženský sektor
Žijete v stredoveku, kričala žena. Nahnevalo ju rozdelenie pláže na mužský a ženský sektor
Zahraničné
Desaťtisíce Slovákov jazdia v MHD načierno. V týchto mestách mali revízori najviac práce
Desaťtisíce Slovákov jazdia v MHD načierno. V týchto mestách mali revízori najviac práce
Domáce
Vláde sa črtá obchod za miliardy. Onedlho sa rozhodne, či kúpi podiel v Slovenských elektrárňach
Vláde sa črtá obchod za miliardy. Onedlho sa rozhodne, či kúpi podiel v Slovenských elektrárňach
Domáce
Horúčavy vystriedajú prudké búrky. Slovensko čaká výrazný zlom v počasí
Horúčavy vystriedajú prudké búrky. Slovensko čaká výrazný zlom v počasí
Domáce

Bývanie

Historický dom už nezachránili, tak stavali nový. Mestské bývanie ponúka trocha vidieka aj pivnicu, kde cestujete časom,
Historický dom už nezachránili, tak stavali nový. Mestské bývanie ponúka trocha vidieka aj pivnicu, kde cestujete časom,
Ako sa zbaviť premnožených ucholakov z domu i záhrady? Stačia aj takéto podomácky vyrobené pasce
Ako sa zbaviť premnožených ucholakov z domu i záhrady? Stačia aj takéto podomácky vyrobené pasce
Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!

Pre kutilov

Odkiaľ sa v bazéne vzali lesklé chrobáčiky? Ak sa okolo vás žne obilie, odpoveď je jasná
Odkiaľ sa v bazéne vzali lesklé chrobáčiky? Ak sa okolo vás žne obilie, odpoveď je jasná
Záhrada
Ako ochladiť byt aj bez klimatizácie? Expresné tipy, ktoré môžete vyskúšať okamžite
Ako ochladiť byt aj bez klimatizácie? Expresné tipy, ktoré môžete vyskúšať okamžite
Údržba a opravy
Likvidujú vám mravce terasu a trávnik? Skôr než kúpite drahú chémiu, vyskúšajte túto kombináciu
Likvidujú vám mravce terasu a trávnik? Skôr než kúpite drahú chémiu, vyskúšajte túto kombináciu
Záhrada
Kvitnú vám cukety, ale netvoria sa plody? 4 tipy, ako ich prinútiť rodiť
Kvitnú vám cukety, ale netvoria sa plody? 4 tipy, ako ich prinútiť rodiť
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia najčastejšie odchádzajú zo vzťahu aj keď ešte milujú: Zásadne im to však ovplyvní život
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia najčastejšie odchádzajú zo vzťahu aj keď ešte milujú: Zásadne im to však ovplyvní život
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Caio Rocha Aguiar Arrabal
Zahraničné
Turista pózoval na vrchole, potom prišiel FATÁLNY pád! Desivé VIDEO zachytáva posledné sekundy, krik a plač
Hrôza na palube: Boeing
Zahraničné
Hrôza na palube: Boeing narazil chvostom do dráhy! A tým sa dráma neskončila
Nebezpečný trend na TikToku
Zahraničné
Nebezpečný trend na TikToku znepokojuje lekárov: Mladí ľudia propagujú zlozvyk spájaný s rakovinou
Európania si vybrali dovolenkového
Zahraničné
Európania si vybrali dovolenkového favorita: Španielsko aj Grécko za ním zaostali!

Ďalšie zo Zoznamu