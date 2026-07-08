Vysnívala si pôrod v záhrade pod holým nebom: Internet ju vysmial, napokon všetko zmenila nečakaná komplikácia

LONDÝN – Chcela priviesť na svet svoje druhé dieťa vo vlastnej záhrade, v pôrodnom bazéne pod altánkom. Keď svoj plán zverejnila na sociálnych sieťach, namiesto podpory sa stretla s vlnou posmešných komentárov. Napokon však musela rodiť v nemocnici, kde lekári odhalili zriedkavú komplikáciu, ktorá mohla ohroziť život jej syna.
Dvadsaťštyriročná Louise Garrodová z anglického grófstva Norfolk chcela, aby bol príchod jej druhého dieťaťa čo najpokojnejší. Keďže vo svojom dome nemala dostatok priestoru na pôrodný bazén, rozhodla sa vytvoriť si pôrodné miesto priamo v záhrade. S partnerom Joshom pripravili pod altánkom útulné prostredie s bazénom, záhradnou pohovkou, ohrievačom, lampami a svetelnými reťazami. Celý priestor bol ukrytý za plotom, aby mali počas pôrodu súkromie, píše The Sun.
Svoje prípravy zverejnila na sociálnych sieťach, kde video zaznamenalo viac ako 300-tisíc pozretí. Reakcie však boli ďaleko od tých, ktoré očakávala. Mnohí používatelia tvrdili, že pôrod v záhrade je nebezpečný, iní pochybovali, že novorodencovi bude dostatočne teplo. Objavili sa aj posmešné komentáre, podľa ktorých si susedia budú myslieť, že sa v záhrade koná exorcizmus, keď začujú zvuky rodiacej ženy.
Louise však kritiku odmietla. Tvrdí, že rozhodnutie vychádzalo z jej pozitívnej skúsenosti s prvým pôrodom. Verila, že vo vlastnom prostredí bude pokojnejšia a uvoľnenejšia než v nemocnici.
„Bol to môj pôrod, moje dieťa a moje rozhodnutie. Názory ľudí na internete ma neodradili,“ povedala mladá mamička.
Jej plán sa však napokon nepodarilo uskutočniť. Počas pôrodu začali pôrodné asistentky zaznamenávať opakované poklesy srdcovej frekvencie dieťaťa. Louise preto previezli do nemocnice, kde lekári rozhodli, že bude bezpečnejšie pokračovať pod ich dohľadom. Syn Stevie sa síce narodil prirodzene do vody, no už v nemocnici. Po pôrode sa ukázalo, že mal na pupočnej šnúre takzvaný pravý uzol – zriedkavú komplikáciu, ktorá môže obmedziť prívod kyslíka k plodu a predstavuje riziko pre dieťa.
S odstupom času Louise priznáva, že nemocnica bola v danej situácii tým najbezpečnejším miestom. Zároveň je presvedčená, že ak by ku komplikáciám nedošlo, pôrod v záhrade by pre ňu bol ideálnym riešením.
Ohradila sa aj voči predstavám, ktoré podľa nej vytvárajú filmy a seriály. Tvrdí, že pôrod zďaleka nevyzerá tak dramaticky, ako býva zobrazovaný na obrazovkách.
„Ľudia si myslia, že ženy počas pôrodu neustále kričia. V skutočnosti mnohé len hlasnejšie dýchajú alebo vydávajú hlboké zvuky. Práve preto ma prirovnanie k exorcizmu skôr pobavilo,“ uviedla.
Napriek tomu, že jej vysnívaný pôrod pod holým nebom nevyšiel, Louise tvrdí, že na domáce pôrody nezanevrela. Ak sa raz rozhodne mať ďalšie dieťa a zdravotný stav to dovolí, chcela by to
skúsiť znova. Negatívne reakcie na internete podľa nej nezmenili jej presvedčenie, že žena by mala mať možnosť vybrať si spôsob pôrodu, v ktorom sa cíti najbezpečnejšie.