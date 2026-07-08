DRÁMA na urgente na Hornom Považí: Muž bol na pokraji kolapsu, sestra to mala zľahčovať, nemocnica bleskovo REAGUJE!

POVAŽSKÁ BYSTRICA - O poriadne nepríjemný zážitok mal podľa všetkého postarané pár z Horného Považia, ktorý sa po bezradnosti vybral do nemocnice na urgent. Keď však dorazili do nemocnice v Považskej Bystrici veľmi nepríjemne ich prekvapil prístup zdravotných sestier. Muž nebol po desiatkach hnačiek takmer schopný ani stáť na nohách, no zamestnankyne zariadenia to tak nevideli. Rozpútal sa konflikt, ktorý otvorila mužova priateľka a takýto prístup vraj ešte nezažila. Nemocnica na jej výstup reaguje.
Status na sociálnu sieť napísala priateľka muža, ktorý vraj trpel celú noc hnačkami a zlým trávením. Svoju nespokojnosť zdieľala cez známu stránku Nekŕmte nás odpadom, kde tvrdí, že jej priateľ ledva stál na nohách.
"Celú noc mal silné hnačky, vysokú teplotu, neznesiteľné bolesti hlavy a bol taký slabý, že ledva chodil. Každých pár minút musel utekať na toaletu a už počas cesty som mala strach, že od vyčerpania niekde odpadne," písala zúfala žena s tým, že mužov obvodný lekár sídli v Púchove, čo je od ich bydliska ďalej ako urgent v Považskej Bystrici, a preto sa vybrali tam.
Takto nevyzerá pacient, ktorý bol 50-krát na toalete, mali žene povedať sestry
Sestrám na urgentnom príjme teda zúfalá žena začala vysvetľovať celú situáciu a tie jej vraj povedali, aby s priateľom išla k obvodnému lekárovi. "Namiesto pochopenia prišla ďalšia sestrička a zopakovala to isté. A potom prišla tretia veta, na ktorú asi len tak nezabudnem. Povedala, že „takto nevyzerá pacient, ktorý bol päťdesiatkrát na toalete“ a že vraj zveličujem. V tej chvíli mi došla trpezlivosť," nahnevala sa žena.
"Naozaj dokáže zdravotník posúdiť zdravotný stav človeka len podľa toho, ako vyzerá? Bola tá pani sestrička pri nás celú noc? Vie, koľkokrát bol na toalete alebo ako mu bolo?" pýtala sa.
Nakoniec dvojicu prijala jedna doktorka, ktorá rozhodla, že priateľa vyšetrí. "Za to jej patrí moje úprimné poďakovanie. Aspoň ona ukázala, že medicína je nielen o odbornosti, ale aj o ľudskom prístupe," uzavrela nahnevaná žena s tým, že už nemohla zostať ticho a pacient vraj nechodí do nemocnice "z nudy", ale pre pomoc.
Nemocnica prípad potvrdila, po infúznej liečbe muža prepustili
Topky preto konfrontovali s týmto statusom samotnú nemocnicu. Odpoveď poskytla Zuzana Bartovičová z marketingového a komunikáčného oddelenia siete TSK Hospitals, pod ktoré dané zariadenie patrí.
"Môžeme potvrdiť, že evidujeme návštevu pacienta, ktorého stav sa zhoduje s popisom v medializovanom podnete. S vysokou pravdepodobnosťou išlo o pacienta, ktorý na urgentný príjem dorazil v piatok 3.7. dopoludnia. Vedenie nemocnice okamžite začalo preverovať celú situáciu. Interné záznamy nemocnice potvrdzujú to, čo uvádza aj samotná autorka podnetu – pacientovi bola na našom pracovisku poskytnutá plnohodnotná zdravotná starostlivosť. Bol riadne zaregistrovaný, vyšetrený službukonajúcou lekárkou a bola mu podaná infúzna liečba. Následne bol prepustený do domácej starostlivosti," potvrdila riadky sťažujúcej sa ženy nemocnica.
Náš triážny systém zafungoval dobre, tvrdí nemocnica
Z medicínskeho hľadiska totiž podľa vedenia nemocnice patria bežné, nekomplikované hnačkové ochorenia primárne do kompetencie všeobecných lekárov, nie na urgentný príjem. "Keďže pacient dorazil v piatok dopoludnia (v riadnych ordinačných hodinách) a jeho ťažkosti pretrvávali už niekoľko dní, personál na recepcii mal povinnosť o tomto štandardnom postupe informovať. Keďže však pacient vykazoval známky vyčerpania, triážny systém zafungoval správne a lekárka ho následne kompletne ošetrila," uviedlo tlačové oddelenie nemocničného zariadenia.
Vedenie začalo údajne nevhodné správanie sestry preverovať
Nemocnica po medializácii spustila interné prešetrovanie. Zaujímala ich aj komunikácia personálu na recepcii pred samotným vyšetrením. "Dotknutá sestra nevhodné správanie nateraz odmieta, no preverovanie prípadu naďalej pokračuje," zvýraznili.
"Arogantný či neempatický prístup k pacientom je pre nás samozrejme neakceptovateľný. Ak interné prešetrenie potvrdí komunikačné zlyhanie na recepcii, vedenie nemocnice vyvodí voči zamestnancom pracovno-právne dôsledky. Bez ohľadu na závery tohto prípadu však vedenie nemocnice v najbližšom období zabezpečí pre všetkých pracovníkov urgentného príjmu povinné školenie zamerané na krízovú komunikáciu a proklientsky prístup," vyhlásila nemocnica.