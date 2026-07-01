Tragédia v Chorvátsku: Len 13-ročného chlapca našli ráno v posteli mŕtveho, pravda o jeho smrti šokovala!

ISTRIA - Dovolenkovým rajom na polostrove Istria otriasa nepochopiteľná rodinná tragédia, ktorá v priebehu niekoľkých hodín zmenila životy miestnych obyvateľov v meste Buzet na nočnú moru. Len 13-ročný chlapec zomrel v pondelok ráno vo svojej posteli po tom, čo predchádzajúcu noc utrpel vážne zranenia pri nehode. Hoci prvotné informácie hovorili o banálnom páde z bicykla, policajné vyšetrovanie odhalilo šokujúce detaily.
Celá dráma sa začala v pondelok v skorých ranných hodinách, kedy linka rýchlej zdravotnej prijala núdzové volanie z rodinného domu. Podľa informácií z vyšetrovania našli rodičia svojho 13-ročného syna v posteli v stave, ktorý si vyžadoval okamžitý zásah lekárov. Informuje o tom chorvátsky Dnevnik.
Kým na miesto v najvyššej pohotovosti smeroval záchranársky tím, dispečer navigoval zdrvených rodičov, ktorí museli začať s okamžitým oživovaním vlastného dieťaťa. Napriek ich enormnej snahe a následnému zásahu profesionálnych zdravotníkov sa však chlapca už nepodarilo zachrániť a lekár na mieste musel skonštatovať smrť.
Utajená nočná jazda bez prilby
Susedia a okolie boli spočiatku presvedčení, že chlapec doplatil na nehodu počas uplynulého víkendu, kedy mal nešťastne spadnúť z bicykla a zranenia sa zdali byť povrchové, kvôli čomu rodina nevyhľadala lekársku pomoc. Policajní vyšetrovatelia však bleskovo zistili, že realita bola iná.
Kriminalisti v spolupráci so štátnym zastupiteľstvom preukázali, že tínedžer v noci zo soboty na nedeľu (z 27. na 28. júna) tajne jazdil na neregistrovanom motocykli. Bez akýchkoľvek vodičských oprávnení a najmä bez ochrannej prilby sa preháňal po lokálnych cestách v okolí Buzetu. Počas riskantnej jazdy stratil nad strojom kontrolu, tvrdo narazil a utrpel vážne vnútorné zranenia, ktoré sa mu v pondelok ráno stali osudnými.
Presnú príčinu určí pitva
Polícia v oficiálnom vyhlásení potvrdila, že na tele mladíka bolo nariadené vykonanie súdnolekárskej pitvy. Tá má presne stanoviť bezprostrednú príčinu smrti a odpovedať na otázku, či chlapec podľahol skrytým vnútorným zraneniam hlavy alebo krvácaniu, ktoré po nehode nepriznal. Prípad naďalej intenzívne vyšetrujú ako tragickú udalosť s cieľom objasniť presnú chronológiu noci, ktorá stála mladého chlapca život.