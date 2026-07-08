Mrazivé zábery z bezpečnostnej kamery: Masívny zosuv BAHNA a stavebný nákladiak sa začal valiť na ľudí!

KALLADI - Čakajúci ľudia s dáždnikmi a blížiaci sa nákladiak. Nikto nečakal, že už o pár sekúnd sa stane veľká tragédia. Masívny zosuv pôdy a bahna spôsobil, že celý nákladiak sa síce snažil na poslednú chvíľu z celej prírodnej katastrofy vycúvať, no už bolo neskoro. Nekontrolovane sa s celou náložou blata valil na ľudí za ním. Traja to, žiaľ, neprežili.
Prípad na sociálnej sieti X spracoval miestny novinár Surya Reddy, ktorý dal dohromady aj viaceré uhly pohľadov z rôznych kamier na toto nešťastie.
Obrovská vlná bahna sa začala valiť na ľudí
Silné dažde si v indickom štáte Kerala vyžiadali ďalšiu tragédiu. V okrese Wayanad sa v utorok zosunula masa pôdy, ktorá zasiahla oblasť s prebiehajúcimi stavebnými prácami. Dramatické zábery incidentu sa šíria na sociálnych sieťach.
CCTv footage of Terrifying Moment of #Landslide near Meenakshi Bridge at #Kalladi , where work on a tunnel road project connecting #Malappuram and #Wayanad districts was going on.— Surya Reddy (@jsuryareddy) July 7, 2026
According to #Kerala CM one died, 7 injured, another 7 missing. https://t.co/o4TlS0E48m pic.twitter.com/tjBjPPuWsw
Nekončiace dažde boli ako tikajúca bomba
K mohutnému zosuvu pôdy došlo neďaleko mosta Meenakshi v lokalite Kalladi pri meste Meppady v okrese Wayanad. Podľa prvotných informácií zosuv vyvolali intenzívne dažde, ktoré región sužujú už niekoľko dní.
V čase nešťastia sa na mieste podľa Reddyho nachádzali stavební robotníci pracujúci na projekte cestného tunela Anakkompoyil – Meppadi, ktorý má prepojiť okresy Malappuram a Wayanad. Masy zeminy ich zaskočili počas práce.
Najskôr dve, potom tri obete
Podľa dostupných informácií si tragédia vyžiadala najskôr dvoch, no potom už najmenej troch mŕtvych a ďalších deväť ľudí utrpelo zranenia. Jeden zo zranených je vo vážnom stave. Záchranári zároveň upozorňujú, že pod nánosmi pôdy môžu byť stále uväznené ďalšie osoby.
Na miesto okamžite vyrazili záchranné zložky, ktoré rozbehli rozsiahlu pátraciu a záchrannú operáciu. Ťažká technika postupne odstraňuje tony blata a sutín, pričom záchranári sa snažia dostať k miestam, kde by sa mohli nachádzať ďalší preživší.
Situáciu priebežne monitoruje aj hlavný minister indického štátu Kerala, ktorý podľa tamojších úradov riadi postup z kontrolného centra. Úrady naďalej vyhodnocujú rozsah škôd a nevylučujú, že bilancia obetí sa môže ešte zvýšiť.
Región Wayanad patrí počas monzúnového obdobia medzi oblasti najviac ohrozené zosuvmi pôdy. Dlhodobé prívalové dažde spôsobujú nasiaknutie svahov vodou, čo výrazne zvyšuje riziko ich náhleho zrútenia.