Princ Harry si brúsil zuby na tučné odškodné: Prehratý súdny spor s médiami ho vyjde draho!

LONDÝN - Princ Harry utŕžil jednu z najbolestivejších porážok svojej dlhej vojny proti britským bulvárnym médiám. Vysnívané víťazstvo sa nekonalo. Londýnsky Vrchný súd zamietol jeho žalobu proti vydavateľstvu Daily Mail a The Mail on Sunday, pričom verdikt môže vojvodu zo Sussexu poriadne udrieť po peňaženke.
Harry sa spolu s ďalšími známymi tvárami vrátane speváka Elton John, herečky Elizabeth Hurley či Sadie Frost domáhal vysokého odškodného. Tvrdili, že vydavateľstvo Associated Newspapers Limited (ANL) celé roky získavalo informácie o ich súkromí nelegálnymi praktikami – od odpočúvania telefonátov cez nasadenie súkromných detektívov až po neoprávnený prístup k citlivým údajom.
Sudca Matthew Nicklin však ich tvrdenia zmietol zo stola. Podľa rozsiahleho 436-stranového rozsudku žalobcovia jednoducho nepredložili dostatok dôkazov, ktoré by potvrdili, že novinári skutočne používali nezákonné metódy. Sudca zdôraznil, že informácie mohli pochádzať aj z úplne legálnych zdrojov – napríklad od priateľov, známych, zamestnancov či asistentov celebrít. Navyše upozornil, že časť nárokov bola podaná po uplynutí zákonnej lehoty.
Účet? Pokojne aj vyše 50 miliónov!
Najväčší šok však môže prísť až teraz. Samotný 11-týždňový proces patril medzi najdrahšie mediálne spory posledných rokov. Celkové trovy sa podľa aktuálnych odhadov vyšplhali na viac ako 50 miliónov libier a vydavateľstvo už oznámilo, že bude žiadať ich preplatenie od neúspešných žalobcov.
Pre Harryho, ktorý už v minulosti investoval milióny do právnych bitiek s britskou tlačou, ide o ďalšiu mimoriadne drahú ranu.
Princ Harry a Meghan Markle (Zdroj: SITA/AP)
Vydavateľstvo ANL po verdikte neskrývalo spokojnosť. Rozhodnutie označilo za "drvivé víťazstvo" pre svojich novinárov aj slobodu tlače. Zároveň zopakovalo, že obvinenia z odpočúvania, umiestňovania odpočúvacích zariadení do domov či áut alebo neoprávneného prístupu k bankovým účtom boli podľa nich od začiatku absurdné a nikdy ich nepodložili dôveryhodné dôkazy.
Princ Harry (Zdroj: SITA)
Hoci sa princ počas vystúpenia v londýnskom Chatham House k rozsudku najskôr nevyjadril, neskôr spoločne s ďalšou žalobkyňou vydal ostré vyhlásenie. Rozsudok označil za "úplnú a očividnú frašku" a tvrdí, že spravodlivosti sa nedočkal. Podľa Harryho súd ignoroval viaceré dôkazy aj predchádzajúce rozhodnutia v podobných kauzách.
Meghan a princ Harry. (Zdroj: SITA)
Prehra je o to bolestivejšia, že práve boj s bulvárom sa stal jednou z hlavných životných misií mladšieho syna kráľa Karola III. Harry opakovane tvrdí, že agresívne praktiky britských médií prispeli k tragickej smrti jeho matky, Diana, a rovnako negatívne zasiahli aj život jeho manželky Meghan Markle.
Jeho právna bilancia je však zmiešaná. Kým v minulosti uspel proti vydavateľstvu Mirror Group Newspapers a začiatkom minulého roka dosiahol mimosúdne vyrovnanie so spoločnosťou News Group Newspapers, tentoraz odchádza z pojednávacej miestnosti naprázdno.
Napriek nepríjemnej prehre Harry zostáva v Británii, kde podporuje prípravy budúcoročných hier Invictus, projektu, ktorý sám založil a ktorý považuje za svoju srdcovú záležitosť.