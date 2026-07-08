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Princ Harry si brúsil zuby na tučné odškodné: Prehratý súdny spor s médiami ho vyjde draho!

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(Zdroj: SITA)
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LONDÝN - Princ Harry utŕžil jednu z najbolestivejších porážok svojej dlhej vojny proti britským bulvárnym médiám. Vysnívané víťazstvo sa nekonalo. Londýnsky Vrchný súd zamietol jeho žalobu proti vydavateľstvu Daily Mail a The Mail on Sunday, pričom verdikt môže vojvodu zo Sussexu poriadne udrieť po peňaženke.

Harry sa spolu s ďalšími známymi tvárami vrátane speváka Elton John, herečky Elizabeth Hurley či Sadie Frost domáhal vysokého odškodného. Tvrdili, že vydavateľstvo Associated Newspapers Limited (ANL) celé roky získavalo informácie o ich súkromí nelegálnymi praktikami – od odpočúvania telefonátov cez nasadenie súkromných detektívov až po neoprávnený prístup k citlivým údajom.

Harry oslávil Deň otcov so svojimi deťmi, na svojho otca si nespomenul
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Harry oslávil Deň otcov so svojimi deťmi, na svojho otca si nespomenul  (Zdroj: instagram/meghan)

Sudca Matthew Nicklin však ich tvrdenia zmietol zo stola. Podľa rozsiahleho 436-stranového rozsudku žalobcovia jednoducho nepredložili dostatok dôkazov, ktoré by potvrdili, že novinári skutočne používali nezákonné metódy. Sudca zdôraznil, že informácie mohli pochádzať aj z úplne legálnych zdrojov – napríklad od priateľov, známych, zamestnancov či asistentov celebrít. Navyše upozornil, že časť nárokov bola podaná po uplynutí zákonnej lehoty.

Princ Harry si brúsil
Zobraziť galériu (9)
 (Zdroj: SITA)

Účet? Pokojne aj vyše 50 miliónov!

Najväčší šok však môže prísť až teraz. Samotný 11-týždňový proces patril medzi najdrahšie mediálne spory posledných rokov. Celkové trovy sa podľa aktuálnych odhadov vyšplhali na viac ako 50 miliónov libier a vydavateľstvo už oznámilo, že bude žiadať ich preplatenie od neúspešných žalobcov.

Princ Harry.
Zobraziť galériu (9)
Princ Harry.  (Zdroj: SITA)

Pre Harryho, ktorý už v minulosti investoval milióny do právnych bitiek s britskou tlačou, ide o ďalšiu mimoriadne drahú ranu.

Princ Harry a Meghan Markle
Zobraziť galériu (9)
Princ Harry a Meghan Markle  (Zdroj: SITA/AP)

Vydavateľstvo ANL po verdikte neskrývalo spokojnosť. Rozhodnutie označilo za "drvivé víťazstvo" pre svojich novinárov aj slobodu tlače. Zároveň zopakovalo, že obvinenia z odpočúvania, umiestňovania odpočúvacích zariadení do domov či áut alebo neoprávneného prístupu k bankovým účtom boli podľa nich od začiatku absurdné a nikdy ich nepodložili dôveryhodné dôkazy.

Princ Harry
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Princ Harry  (Zdroj: SITA)

Hoci sa princ počas vystúpenia v londýnskom Chatham House k rozsudku najskôr nevyjadril, neskôr spoločne s ďalšou žalobkyňou vydal ostré vyhlásenie. Rozsudok označil za "úplnú a očividnú frašku" a tvrdí, že spravodlivosti sa nedočkal. Podľa Harryho súd ignoroval viaceré dôkazy aj predchádzajúce rozhodnutia v podobných kauzách.

Meghan a princ Harry.
Zobraziť galériu (9)
Meghan a princ Harry.  (Zdroj: SITA)

Prehra je o to bolestivejšia, že práve boj s bulvárom sa stal jednou z hlavných životných misií mladšieho syna kráľa Karola III. Harry opakovane tvrdí, že agresívne praktiky britských médií prispeli k tragickej smrti jeho matky, Diana,  a rovnako negatívne zasiahli aj život jeho manželky Meghan Markle.

Princ Harry si brúsil
Zobraziť galériu (9)
 (Zdroj: SITA)

Jeho právna bilancia je však zmiešaná. Kým v minulosti uspel proti vydavateľstvu Mirror Group Newspapers a začiatkom minulého roka dosiahol mimosúdne vyrovnanie so spoločnosťou News Group Newspapers, tentoraz odchádza z pojednávacej miestnosti naprázdno.

Meghan s princom Harrym.
Zobraziť galériu (9)
Meghan s princom Harrym.  (Zdroj: SITA)

Napriek nepríjemnej prehre Harry zostáva v Británii, kde podporuje prípravy budúcoročných hier Invictus, projektu, ktorý sám založil a ktorý považuje za svoju srdcovú záležitosť.

Viac o téme: Súdny sporMeghanElton johnPrinc harryHarrySúd prehra
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