Slovensko má nedostatky v boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov

PARÍŽ - Slovensko musí naliehavo odstrániť vážne nedostatky v systéme boja proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov. Vyplýva to z najnovšej hodnotiacej správy Pracovnej skupiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre podplácanie v medzinárodných obchodných transakciách. Správa zároveň oceňuje prijatie rámca na ochranu oznamovateľov, vyjadruje však obavy z nedávnych pokusov oslabiť postavenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO).
Pracovná skupina OECD upozorňuje na nedostatky v slovenskej legislatíve vrátane definície trestného činu podplácania, konkrétne s účasťou zahraničných verejných činiteľov. Podľa správy nedávne inštitucionálne zmeny a legislatívne úpravy na Slovensku zároveň skomplikovali vyšetrovanie a stíhanie prípadov podplácania zahraničných verejných činiteľov.
OECD zároveň poukazuje na potrebu zlepšiť prevenciu, odhaľovanie a vymáhanie zákona v tejto oblasti, aby Slovensko lepšie plnilo svoje záväzky vyplývajúce z Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách.
Prokuratúra by mala byť bezodkladne informovaná o každom podozrení
Pracovná skupina odporúča Slovensku spresniť trestný čin podplácania konkrétne vo vzťahu k zahraničným verejným činiteľom a vzťahy medzi jednotlivými trestnými činmi korupcie. Odporúča tiež vypracovať usmernenia a zabezpečiť školenia pre príslušné úrady o identifikácii, vyhľadávaní a vyčísľovaní výnosov z úplatkárstva, ako aj o ich zaistení a konfiškácii. OECD zároveň vyzýva na zabezpečenie toho, aby bola prokuratúra bezodkladne informovaná o každom podozrení z podplácania zahraničných činiteľov. Cieľom je skrátiť čas, počas ktorého prípady zostávajú vo fáze pred začatím vyšetrovania. Ďalším odporúčaním je odstrániť výnimky zo zákona o ochrane oznamovateľov, aby mali na ochranu nárok všetci oznamovatelia.
Správa tiež poukazuje na pozitívny vývoj vrátane prijatia nových právnych predpisov o zodpovednosti právnických osôb. Pozitívne hodnotí činnosť ÚOO pri poskytovaní ochrany oznamovateľom a preverovaní systémov oznamovania vo verejnom aj súkromnom sektore. Slovensko tiež podľa správy posilnilo svoje protikorupčné kapacity rozšírením odborných znalostí špecializovaných prokurátorov, a to aj prostredníctvom medzinárodnej justičnej spolupráce.