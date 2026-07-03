Za pár minút a bez výmenného lístka: Skúsili sme vyšetrenie, aké ponúka jediné laboratórium na Slovensku

BRATISLAVA - Koľkokrát ste si povedali, že by ste mali ísť na preventívnu prehliadku a koľkokrát ste to naozaj urobili? Ukážeme vám, ako sa o svojom zdravotnom stave dozvedieť viac.
Prevencia je témou, ktorú laboratóriá Medirex pripomínajú už 25 rokov. Pri príležitosti svojho výročia pripravili špeciálne vyšetrenie Zrkadlo zdravia, ktoré dokáže z jedného odberu krvi poskytnúť komplexný pohľad na fungovanie organizmu. Zistite, ako celý proces funguje v praxi.
Prvý krok? Stačí pár kliknutí
Naša skúsenosť nezačala v čakárni, ale doma pri počítači. Na stránke Zrkadla zdravia je potrebné si najskôr pozrieť, čo všetko vyšetrenie obsahuje. V tomto prípade ide o špeciálny typ, ktorý je dostupný iba počas roku 2026.
Zaujal nás rozsah parametrov. Vyšetrenie sa zameriava na viaceré oblasti zdravia a má poskytnúť celkový obraz o stave organizmu. Jeho súčasťou je aj 20-minútová odborná interpretácia výsledkov s lekárkou osobne alebo online formou MS Teams. Objednanie bolo jednoduché. Bez výmenného lístka, bez návštevy ambulancie a bez zdĺhavého vybavovania.
Samotný odber trval iba niekoľko minút
Na vybraný termín sme prišli do odberového centra Medirex. Administratíva bola minimálna a po krátkom čakaní nasledoval samotný odber krvi. Práve v tom je jedna z hlavných výhod Zrkadla zdravia. Nie sú potrebné žiadne komplikované vyšetrenia ani viacero návštev. Celý proces stojí na jednom odbere krvi.
Medirex dnes prevádzkuje desiatky odberových centier po celom Slovensku a za 25 rokov svojej existencie vybudoval sieť, ktorá robí laboratórnu diagnostiku dostupnejšou pre širokú verejnosť.
Výsledky prišli skôr, než sme čakali
Po odbere nasledovalo čakanie na výsledky, ktoré s garanciou dostanete do dvoch pracovných dní. Nečakal nás telefonát ani návšteva pobočky. Prišli elektronicky a zároveň sa zobrazili v priamo v klientskom konte. Práve digitalizácia celého procesu patrí medzi veci, ktoré nás príjemne prekvapili. Všetky výsledky boli prehľadne na jednom mieste a je možné sa k nim kedykoľvek vrátiť.
Rozhovor s lekárkou ako najväčšia pridaná hodnota
Priznajme si úprimne, laboratórne výsledky často obsahujú množstvo údajov, ktorým bežne nemusíme úplne rozumieť. Preto každý človek ocení časť, ktorá je súčasťou Zrkadla zdravia automaticky – interpretáciu výsledkov s lekárkou. Počas konzultácie dostanete vysvetlenie jednotlivých parametrov, ich významu aj súvislostí.
Nešlo len o informáciu, či je hodnota v norme alebo nie. Dôležitý bol celkový kontext. Práve porozumenie vlastným výsledkom je často tým, čo ľuďom pri preventívnych vyšetreniach chýba. V prípade Zrkadla zdravia je táto služba už zahrnutá v cene.
Vyskúšajte to aj vy
Mnohí ľudia sa nespoliehajú len na to, že navštívia lekára až pri problémoch, ale chcú vedieť, ako ich organizmus funguje ešte skôr. Práve preto vzniklo aj špeciálne výročné vyšetrenie Zrkadlo zdravia od Medirexu, ktoré spája moderný prístup k prevencii s odbornou laboratórnou diagnostikou. Získajte komplexný pohľad na svoj organizmus aj vy.
VIAC O VYŠETRENÍ ZRKADLO ZDRAVIA
Advertoriál pripravený v spolupráci s Medirex.