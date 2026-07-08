Júlový PRIESKUM búra ďalšie bariéry: Koaličný pokles a opozícia je na vládnutie bez Matoviča stále krátka!

BRATISLAVA - Situácia sa pred budúcoročnými parlamentnými voľbami poriadne zamotáva. Každým ďalším prieskumom je evidentné, že národ speje k istej forme nerozhodnosti či volebného patu. Ak sa strany nedohodnú, hrozia aj opakované voľby. Svoje napovedá aj júlové meranie preferencií strán, pričom ani jeden z táborov by na vládnutie nedosiahol z pochopiteľných dôvodov.
Prieskum vypracovala agentúra NMS pre denník SME na vzorke 1 002 respondentov od 1. do 6. júla 2026. Ak by boli voľby počas začiatku júla, zvíťazilo by v nich Progresívne Slovensko s 18,8 percentnami. Oproti minulému meraniu si tak mierne pohoršilo, rovnako ako druhý Smer-SD, ktorý by tentokrát získal 15,4 percenta. Na Smer sa už pomaly doťahuje tretia Republika s 12,8 percentami podpory.
Rasty a poklesy
Nárasty a aj poklesy zaznamenali aj ďalšie merané subjekty. Štvrtým je mierne stúpajúce Hnutie Slovensko s 9,1 percentami. Nasleduje aj mierny nárast Slobody a Solidarity s rovnými 8 percentami a jemne narástol aj Hlas-SD, a to na 7,7 percent.
Nasleduje mierny prepad a poslednými hráčmi v parlamente by bolo Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré bolo v minulom meraní už mimo parlamentu, no teraz ho NMS posiela späť s 5,8 percentami. Demokrati naďalej balansujú na najtesnejšom možnom mieste s 5,1 percentami.
Mimo parlamentu by sa ocitli Maďarská Aliancia s 4,2 percentami, Sme rodina s 3,5 percentami, koaličná Slovenská národná strana s 2,7 percentami hlasov a Právo na pravdu s 2,3 percentami hlasov.