Piatok6. február 2026, meniny má Dorota, zajtra Vanda

Hrozivá správa! Mrzačením pohlavných orgánov je v roku 2026 ohrozených 4,5 milióna dievčat

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ŽENEVA - Mrzačením ženských pohlavných orgánov je tento rok na celom svete ohrozených približne 4,5 milióna dievčat, upozornili v piatok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a detský fond OSN (UNICEF). Agentúry OSN tieto praktiky odsúdili pri príležitosti Medzinárodného dňa nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Informuje agentúra AFP a DPA.

„Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je porušením ľudských práv a nemožno ho žiadnym spôsobom ospravedlniť,“ uviedli WHO a UNICEF. „Ohrozuje fyzické a duševné zdravie dievčat a žien a môže viesť k vážnym, celoživotným komplikáciám,“ dodali. Tento zákrok zahŕňa čiastočné alebo úplné odstránenie vonkajších ženských genitálií, a to dokonca niekedy u detí mladších než päť rokov. V krajinách Afriky, Ázie a Blízkeho východu, kde sa vykonáva, sa často ospravedlňuje tradíciou alebo náboženstvom s tvrdením, že zabezpečuje panenstvo dievčat.

V skutočnosti však tento zákrok často vedie k závažným celoživotným zdravotným komplikáciám. Približne 230 miliónov dievčat a žien na celom svete žije s následkami mrzačenia genitálií, uviedli agentúry OSN. Od roku 1990 pomohlo tento zákrok obmedziť vzdelávacie a osvetové úsilie, dodali WHO a UNICEF. V tom čase ho podstupovalo každé druhé dievča v krajinách, kde je tradíciou. Dnes je to približne každé tretie. Agentúry však varovali, že škrty vo financovaní a systematické pokusy zastaviť boj proti tejto praxi – alebo ju označiť za „bezpečnú“ v prípade, keď ju vykonávajú zdravotníci – maria ich úsilie.

Viac o téme: OSNWHOUNICEFDievčatá
Ďalšie zo Zoznamu