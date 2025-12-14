Ako vosková figurína! Z týchto záberov slávna herečka nadšená NEBUDE

NEW YORK - Slávna hollywoodska legenda Goldie Hawn sa objavila na premiére filmu svojej dcéry Kate Hudson. Hoci má už 80 rokov, stále srší energiou a šarmom – detailné zábery však ukázali realitu jej výzoru. Ako vosková figurína!
Z diaľky sice pôsobí stále úžasne, no zblízka... Ako vosková figurína! Legendárna herečka Goldie Hawn sa po dlhšom čase objavila na verejnosti. Spolu so svojím dlhoročným partnerom Kurtom Russellom prišla do New Yorku, aby podporila svoju dcéru Kate Hudson na slávnostnej premiére filmu Song Sung Blue. Goldie Hawn nedávno oslávila okrúhle 80. narodeniny, no energiou a vitalitou by mohla konkurovať oveľa mladším kolegyniam.
Na červenom koberci rozdávala jeden úsmev za druhým. Je zjavné, že aj vo vyššom veku dbá o svoj vzhľad. Objektívy fotografov však bývajú nemilosrdné. Detailné zábery odhalili viac, než by si želala, a to známky prirodzeného starnutia, zrejme vylepšeného úpravami. Zo záberov určite nadšená nebude! Aj keď nie všetky jej fotografie sú lichotivé, Goldie naďalej ukazuje, že vek je len číslo a charizma sa rokmi nestráca.