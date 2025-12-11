Slávna speváčka na vianočných nákupoch: Žiadna šedá myš, ale poriadna sexica!

LOS ANGELES - Hviezdou za každých okolností! Speváčka Christina Aguilera (44) patrí medzi tie známe tváre, ktorým sa v boji s kilami navyše podarilo vyhrať. Pýši sa priam výstavnou postavičkou, ktorú hrdo pretŕča pri každej príležitosti.
Dôkazom sú fotografie, ktoré sa nedávno podarilo spraviť bulvárnym fotografom. Christinu totiž nafotili počas toho, ako vymetala obchody prestížnych značiek. A kým väčšina bežných smrteľníkov na túto aktivitu volí pohodlný outfit a komfortnú obuv, speváčka bola riadne vyparádená. Chvíľkami dokonca pôsobila domom, akoby si odbehla rovno z pódia.
Popová hviezda mala na sebe krátke kožené šortky, ktoré doplnila vysokými čižmami a oversize bundou. Síce sa maskovala šiltovkou a slnečnými okuliarmi, ale nebolo možné ju prehliadnuť.
V súvislosti so 44-ročnou speváčkou sa špekuluje, že si k novej - dokonalej postavičke dopomohla Ozempicom. Podľa medializovaných informácií schudla zhruba 22 kg. Na sociálnych sieťach sa v súvislosti s tým vedú pomerne búrlivé diskusie.
V augustovom rozhovore pre magazín Glamour Christina uviedla, že verejnosť neustále rieši jej postavu. „Inú postavu máte, keď ste tínedžer, iné je to, keď máte 20 rokov. Začala som priberať a zrazu to bolo neprijateľné,” uviedla blondínka. Tá už nedovolí, aby komentáre o váhe mali na ňu nejaký vplyv. „Som už dostatočne vyspelá na to, aby ma to vôbec nezaujímalo. Názory iných ľudí mi môžu byť ukradnuté,” dodala.