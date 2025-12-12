Piatok12. december 2025, meniny má Otília, zajtra Lucia

Čo sa mu stalo?! Slávny herec na červenom koberci... S ROZBITÝM nosom!

NEW YORK - Na premiére nového filmu Is This Thing On? v New Yorku zaujal Bradley Cooper nielen svojím úsmevom, ale aj odretým nosom. Drobné zranenie vyvolalo otázky, čo sa hercovi stalo.

Americký herec Bradley Cooper sa objavil na slávnostnej premiére filmu Is This Thing On? v New Yorku a okamžite na seba strhol pozornosť. Fanúšikov aj médiá zaujala drobná odrenina na jeho nose, ktorá vyvolala otázky, čo sa hercovi stalo. Hoci dôvod zranenia nie je známy, podľa jeho dobrej nálady je zrejmé, že nešlo o nič vážne. Bradley Cooper pôsobil počas večera uvoľnene a sebavedomo. Usmieval sa na fotografov a ochotne pózoval.

Na červenom koberci ho sprevádzali jeho hereckí kolegovia Andra Day, Laura Dern a Will Arnett, s ktorými si užíval slávnostnú atmosféru premiéry. Film Is This Thing On? je pre Coopera výnimočný hneď z viacerých dôvodov. Nielenže v ňom stvárňuje jednu z hlavných úloh, ale podieľal sa aj na jeho réžii a produkcii. Okrem toho je spoluautorom scenára. Je naozaj všetranný.

