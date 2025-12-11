Šokujúce VIDEO: Žalostný pohľad na známeho herca (59)... Predávkovaný a v bezvedomí na ulici!

LOS ANGELES - Hollywood zažil poriadny šok! Komik Andy Dick (59) bol v utorok popoludní nájdený v bezvedomí na ulici v Los Angeles. Na záberoch, ktoré získal portál TMZ, vidieť, ako zjavne predávkovaný sedí zhrbený na betónových schodoch budovy v Hollywoode.
Dick mal na sebe béžovú bundu, čierne tričko, kárované pyžamové nohavice a šľapky, pričom jeho okuliare ležali odhodené na zemi. V jednom momente už dokonca ležal úplne natiahnutý na betóne a nad ním stál vystrašený človek, ktorý sa ho snažil prebrať.
Podľa svedkov okamžite pribehlo niekoľko jeho známych, ktorí sa pokúšali komika oživit. Jeden z nich na neho hlasno kričal, aby sa prebral, ďalší volali záchranku. Jeden z okoloidúcich zakričal, nech niekto okamžite prinesie Narcan - liek, ktorý dokáže rýchlo zvrátiť účinky opoidového predávkovania. Dickovi bol podaný na mieste.
Losangelskí hasiči následne potvrdili, že zasahovali pri predávkovaní 59-ročného muža, ktorého však napokon nepreviezli do nemocnice. Andy Dick sa ešte v ten večer ozval portálu TMZ a potvrdil, že je nažive a v poriadku. Čo presne sa stalo, však odmietol komentovať.
Dick má za sebou dlhú históriu problémov s návykovými látkami a rovnako aj časté strety so zákonom. Nechýbajú medzi nimi obvinenia zo sexuálneho nevhodného správania či zatknutia. V roku 2022 bol dokonca nariadený do registra sexuálnych delikventov po tom, čo bol odsúdený za sexuálne napadnutie z roku 2018. Vtedy ho obvinil vodič Uberu z obchytkávania a komik si za to odsedel 90 dní vo väzení.