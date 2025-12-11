Baby z Hriešneho tanca má 65: Starne s gráciou, ale... FOTO Nespoznali by ste ju!

NEW YORK - Jennifer Grey, hviezda 80. rokov a nezabudnuteľná Baby z Hriešneho tanca, sa opäť objavila v spoločnosti. Absolútne by ste ju však nespoznali!
Jennifer Grey patrila medzi výrazné filmové hviezdy 80. rokov, keď ako mladá herečka rýchlo získala popularitu. Do dejín sa zapísala predovšetkým rolou 17-ročnej Baby v romantickom hite Hriešny tanec. Predtým sa objavila vo viacerých známych snímkach. V 90. rokoch však verejnosť šokovala jej zmena vzhľadu.
Podstúpila plastiku nosa a tá ju tak zmenila, že bola doslova na nespoznanie. To aj sama okomentovala: „Vošla som na operačnú sálu ako celebrita – a vyšla ako anonymná.“ Napriek tomu pokračovala v kariére a prijímala filmové aj televízne úlohy. V osobnom živote randila s viacerými známymi osobnosťami vrátane Michaela J. Foxa, Johnnyho Deppa či Georgea Stephanopoulosa.
V roku 2001 sa vydala za herca Clarka Gregga, s ktorým má dcéru Stellu. Manželstvo sa im rozpadlo pred 5 rokmi. No a viete ako vyzerá Baby dnes? Nedávno sa opäť objavila na verejnosti. A síce starne s gráciou a nikto by jej netipoval 65 rokov, spoznali by ste ju asi len ťažko... Veď pozrite!