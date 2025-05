Známy hudobník (†39) zahynul pri PÁDE LIETADLA: Smutné slová snúbenice... Zomrel v deň VÝROČIA!

(Zdroj: Instagram hannahrayninja)

SAN DIEGO - V upynulých dňoch hudobný svet zasiahla správa o páde lietadla. Havária si vyžiadala najmenej dve obete a jednou z nich je aj bývalý bubeník kapely The Devil Wears Prada, Daniel Williams (†39). Toho doma čakala snúbenica, s ktorou v deň tragédie oslavoval 14. výročie!

Smutná správa obletela svet v piatok, no k tragédii došlo ešte v stredu v noci. Podľa údajov o sledovaní letov, lietadlo vzlietlo o 23:15 miestneho času v letisku Tererboro v New Jersey, malo medzipristátie na doplnenie paliva v Kansase a pokračovalo do Kalifornie. V San Diegu sa však zrútilo. Havária zasiahla domy a zapálila autá... Príčina tragédie je predmetom vyšetrovania.

V stroji sedelo dokopy 6 pasažierov, medzi nimi hudobný agent a pilot Dave Shapiro a bývalý bubeník kapely The Devil Wears Prada, Daniel Williams. Všetci zahynuli. Daniela v osudný deň doma čakala jeho snúbenica Ray, dvojica totiž práve 22. mája, teda v deň tragédie oslavovala 14. výročie.

(Zdroj: Profimedia)

„Nedokážem pochopiť, že ta už nikdy neuvidím, ani sa ťa nedotknem. Moje srdce nikdy necítilo takúti bolesť a nozaj neviem, ako bez teba pokračovať ďalej. Bol si môj najlepší priateľ, partner, snúbenec, môj najväčší fanúšik vo všetkých smeroch, najpodporujúcejšia a najpozitívnejšia duša, akú som kedy mala tú česť poznať a ukázal si mi lásku, akú človek možno zažje len raz za život - ak vôbec,“ napísala zronená snúbenica.

„Náš príbeh sa začal 22. mája 2011... A o 14 rokov neskôr, 22. mája 2025, si nás opustil príliš skoro... Milujem ťa a chýbaš mi každou bunkou môjho tela. Každý deň sa budem snažiť byť čo najlepšou verziou seba - pre teba,“ dodala na záver dlhého vyznania.