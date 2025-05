Legendárny spevák ruší koncerty: Vzácne ochorenie mu spôsobuje ťažkosti!

Billy Joel (Zdroj: SITA)

Legendárny americký spevák a skladateľ Billy Joel, známy hitmi ako Piano Man, Uptown Girl či We Didn’t Start the Fire, zrušil všetky plánované koncerty, píše BBC. Dôvodom je diagnóza zriedkavej mozgovej poruchy, ktorá mu spôsobuje problémy so sluchom, zrakom a rovnováhou. Presnejšie mu diagnostikovali normotenzný hydrocefalus (NPH). Je to zriedkavý stav, pri ktorom sa v mozgu hromadí mozgomiešny mok, čo spôsobuje tlak na mozgové tkanivo bez zjavného zvýšenia tlaku. Najčastejšie sa vyskytuje u ľudí nad 60 rokov.

„Úprimne ma mrzí, že sklamem naše publikum, a ďakujem za pochopenie,“ uviedol spevák po zverejnení správy o zrušení turné. Zhoršenie jeho stavu prišlo práve po sérii. „Joelov zdravotný stav sa zhoršil v dôsledku nedávnych koncertných vystúpení, čo viedlo k problémom so sluchom, zrakom a rovnováhou," uviedol jeho tím. Na odporúčanie lekárov teraz spevák podstupuje cielenú fyzioterapiu a bolo mu odporúčané, aby sa dočasne vzdal živého vystupovania.

„Na základe pokynov svojho lekára Billy podstupuje špeciálnu fyzioterapiu a bolo mu odporučené, aby sa počas obdobia zotavovania zdržal vystupovania.“ Joel sa fanúšikom poďakoval za podporu a odkázal, že sa chce čo najskôr vrátiť na pódium: „Billy je vďačný za vynikajúcu starostlivosť, ktorú dostáva, a je plne odhodlaný uprednostniť svoje zdravie. Ďakuje fanúšikom za podporu v tomto období a teší sa na deň, keď sa bude môcť opäť vrátiť na pódium.“ Zrušených bolo celkovo 17 koncertov naplánovaných na roky 2025 a 2026, vrátane veľkých vystúpení na štadiónoch.