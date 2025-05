Obrovská TRAGÉDIA: Známy hudobník (†39) zahynul pri PÁDE LIETADLA... Pred letom zverejnil TOTO FOTO!

(Zdroj: Getty Images)

SAN DIEGO - Hudobný svet zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 39 rokov tragicky zahynul bývalý bubeník kapely The Devil Wears Prada. Ako informujú zahraničné médiá, zomrel pri páde lietadla. Havária si vraj vyžiadala najmenej ďalšie dve obete!

Hudobný svet obletela mrazivá správa. Bývalý bubeník kapely The Devil Wears Prada, Daniel Williams, údajne zomrel pri leteckej havárii. Podľa údajov o sledovaní letov, lietadlo vzlietlo v stredu o 23:15 miestneho času z letiska Tererboro v New Jersey, malo medzipristátie na doplnenie paliva v Kansase a pokračovalo do Kalifornie.

Ako informuje Mirror, lietadlo sa následne zrútilo v tichej vojenskej oblasti v San Diegu. Havária zasiahla domy a zapálila autá, pritčom podľa správ bolo zasiahnutých najmenej 15 nehnuteľností. Zástupca veliteľa hasičov v San Diegu uviedol, že v čase havárie bola hustá hmla. „Sotva ste videli, čo máte pred sebou,“ vyjadril sa Dan Eddy.

Len pár minút pred vzlietnutím lietadla pritom bubeník zverejnil niekoľko fotiek. Najprv záber lietadla s popisom: „Letíme späť s Daveom Shapirom (hudobný agent a pilot, pozn. red.)“ a ďalší z kokpitu. „Hej. Hej... ty... pozeraj na mňa... Ja som (spolu)pilot teraz,“ napísal k nemu. A k poslednej fotke dodal: „Idemeee.“ Odvtedy nič nezverejnil.

Potvrdená však zatiaľ bola len smrť pilota Davea Shapira. „Sme zdrvení startou nášho spoluzakladateľa, kolegu a priateľa. Naše srdcia sú s ich rodinami a so všetkými, ktorých sa dnešná tragédia dotkla. Ďakujeme, že v tomto čase rešpektujete ich súkromie,“ potvrdila agentúra, ktorú vlastnil.