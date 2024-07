Slávna herečka je opäť zamilovaná: Filmová Hermiona žiari šťastím po boku záhadného muža!

Emma Watson (Zdroj: Profimedia)

OXFORD - Po boku britskej herečky Emmy Watson (34) sa v posledných rokoch objavilo viacero mužov, avšak ani pri jednom z nich nenašla to, čo hľadala. Momentálne to však vyzerá tak, že je opäť zamilovaná a so svojím záhadným partnerom sa neboja ukázať svoju lásku ani na verejnosti.